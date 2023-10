‘No todos los enemigos de mis enemigos, son mis amigos’

Estaba volviendo a oír, por enésima vez, la guerra de Gila, y al llegar a la parte que dice aquello de ´…y tampoco tenemos tanques; usamos un 600 con un enano, pero en vez de disparar, insulta; no mata pero desmoraliza…´, me he acordado de un veterano de las ondas, cuyo nombre no voy a pronunciar, no sea que se crezca y tenga que cerrar el circo.

Un personaje al que estuve siguiendo, a pesar de nunca haberme gustado el fanatismo de los conversos, pero que al ver la inquina con que vapuleaba a mis enemigos ideológicos, pues bueno lo seguía por aquello de ´los enemigos de mis enemigos, son mis amigos´.

Y en este equívoco autoengaño, seguí hasta la llegada de la puta pandemia.

Porque fue entonces cuando borré mi suscripción a su programa, al ver y oír como criminalizaba a los no vacunados, entre los que me encontraba y me encuentro, sano como una rosa y sin haber contraído ni una sola vez el virus chino, a pesar de estar en edad de merecer.

Ahora, lo de su crítica a la manifestación convocada por la fundación ´DENAES´, para el domingo 29 de octubre en Colón contra la amnistía, crítica que ha sido recogida con entusiasmo por la prensa ´sanchista´, no ha sido la gota que ha colmado un vaso que hace tiempo se desbordó, inundado de fóbicos espumarajos a destajo, ´sin ton ni son´.