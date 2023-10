Sánchez, la oclocracia y la dictadura perfecta

El filósofo escocés James Mackintosh definió la oclocracia como el gobierno del populacho corrompido para distinguirla del gobierno de los pueblos con principios y valores, lo que años más tarde Ortega definiría como las masas. Platón idealizaba al pueblo y deseaba que todos sus ciudadanos fuesen filósofos; ni tanto ni tan calvo aunque en todo pueblo existe una filosofía ancestral reflejada en su refranero, en mi juventud uno de los valores era la palabra dada acompañada del estrechamiento de manos, lo acordado era sagrado. Por desgracia hoy no es así, ni siquiera valen las sentencias de los tribunales, no las respetan aunque las haya emitido el Tribunal Supremo.

Estamos viviendo una etapa de la que se avergonzarán nuestros nietos; ya lo predijo Yeuvgeny Yevtushenko: “Llegará un día en que nuestros nietos, llenos de vergüenza, recordarán estos días extraños en los que la honestidad más simple era calificada de coraje”. Cicerón que vivió en unas circunstancias sociales similares a las nuestras donde reinaba el enfrentamiento promovido por las clases dirigentes las cuales solo buscaban el poder por el poder, no el poder para mejorar la sociedad, utilizando el embrutecimiento de las masas con pan y circo, argumentó que existe una tiranía similar a la de los sátrapas, la de las masas embrutecidas, personas cuyos únicos principios se reducen a su estómago y poco más.

Esta larga filípica viene a cuento por la repulsión que me ha producido ver como el Comité Federal del PSOE ha aplaudido sin apenas oposición la posible amnistía a los encausados y algunos condenados por los presuntos actos delictivos provocados por la Generalitat de Catalunya y sus secuaces en 2017,

Los socialistas han dado hasta ahora claras muestras de libertad e incluso rebeldía ante la dirección del partido, los grandes temas se debatían, había corrientes internas como Izquierda socialistas, guerristas, renovadores y otras.La eliminación del marxismo de su ideario propuesto por el Secretario General, Felipe González, fue rechazado lo que provocó su renuncia al cargo y hasta Nicolás Redondo, secretario general de UGT convocó una huelga general estando el PSOE gobernando el país.

Ahora tenemos a representantes de la soberanía popular con complejo de foca aplaudiendo lo que sea y a quién sea, aprobando leyes claramente contrarias a los intereses de sus electores como las inversiones en zonas ricas del país en detrimento de las infraestructuras en sus circunscripciones, es patético que diputados del PP y del PSOE extremeños no defiendan la llegada del AVE a su tierra teniendo como tienen el tren del cuento, el del abuelo, el que hace chu, chu,chu.

La cuestión es cómo hemos llegado hasta aquí, cómo millones de ciudadanos pueden votar a alguien que les engaña una y otra vez; qué ha provocado este enorme cambio social desde ciudadanos que rechazaban a aquellos que no cumplían su palabra dada en asuntos nimios a aceptar que todo un presidente lo haga de forma reiterada. Algunos dicen que es un político nato, yo digo que no tiene pudor; cualquiera que mintiese de forma tan descarada si tuviese un poco de pudor le daría vergüenza salir a la calle, pero eso es lo de menos, si admiten que les engañen es su problema.

Lo grave, que nos afecta a todos, es que está convirtiendo nuestra democracia en una dictadura perfecta apoyándose en la parte social sin valores que traga con carros y carretas. Es perfecta ya que tiene la apariencia de una democracia lo que impide intentar derrocar al sátrapa y ha creado el espejismo de cumplir con las bases mínimas de las democracias cuando de forma soterrada está carcomiéndola al no respetar sus fundamentos básicos como son la división de poderes. Con todo desparpajo, sin despeinarse, nombra fiscales y otros cargos en la alta Administración de Justicia a miembros de su partido, Indulta a políticos con sentencia firme del Tribunal Supremo, amenaza con indultar a políticos que hasta han utilizado el dinero de los parados en coca y prostituta;, no quiero pensar que manipula los tiempos de la justicia y por eso muchos casos, que casualidad también de políticos de su partido, prescriben y ahora anuncia a bombo y platillo que se pasa por el forro el mensaje del Rey, la actuación del poder judicial, la policía y guardia civil y de quien haga falta e indultará a Puigdemont y sus presuntos cómplices, ni Luis XVIV se hubiese atrevido a tanto.

La única respuesta que se me ocurre que explique esta degradación es la perfecta maquinaria de ingeniería social potenciada por los partidos mayoritarios a nivel nacional para provocar una lavado de cerebro colectivo con el fin de conseguir ciudadanos sumisos, sin espíritu crítico, sin principios ni valores cuyo objetivo vital sea consumir y votar contra alguien al que lo han presentado como el maligno, no miran el qué sino el quién; si es de los míos todo está justificado aunque haya robado presumiblemente 800 millones pero si es de los otros al paredón aunque hayan sido presumiblemente cuatro trajes; así se comprende que en 45 años los grandes partidos no se hayan puesto de acuerdo para elaborar un plan educativo, una sociedad libre con ciudadanos que piensen por sí solos, que resistan las manipulaciones de los medios de comunicación es una sociedad peligrosa para el poder.

Qué hacer ante semejante personaje, esa es la cuestión. En Roma, Cicerón ante el intento de golpe de Estado de Catilina convenció al Senado para que se enfrentaran a él. Sólo hombres así podrán enseñar a Sánchez la grandeza de nuestra democracia y evitar que la convierta en su palacio de cartón piedra lleno de aduladores desde el que podrá sentirse como un rey Sol y creerse que LÉtat ćest moi. Empiezo a escuchar algunas voces y eso me tranquiliza, seguro que una vez más surgirá la mejor de nuestro pueblo.

José Maseda García