El pensar en la muerte es algo recurrente con lo que llevo cargando desde los siete años.

Es por ello que cuando llegan estas fechas en las que ´toca´ hablar de ´la parca´ y sus víctimas pasadas, no me cuesta nada hablar del tema. Es más, lo que realmente me cuesta es no hablar todos los días.

Pues bien, en este orden de cosas, a menudo me planteo cómo me gustaría que fuese el momento; es decir, cómo me gustaría morir.

Amén que, como tonto, siempre ruego por tener ´una hora cortita´ en el trance, he llegado a la conclusión de que me gustaría morir de impresión, tras recibir una buena muy noticia.

Vamos, irme al otro barrio con buen sabor de boca. Porque lo de morir de tristeza, últimamente lo he ensayado, y no ´mola´ nada.

Tampoco descarto, como segunda opción, el morir de un ataque de risa, como por ejemplo al contemplar como una compañía de GEOS, sacan a rastras a ´Sanchinflas´ de la Moncloa, dónde se había atrincherado tras perder las Elecciones. ¡Esa sí ´mola´!

POSDATA: Vaya chasco me he llevado al ver la foto del Defensor del Pueblo, entregando un cartapacio a Fancina Armengol, y haber pensado, inocente de mi, que se trataba del caso de prostitución de menores tuteladas por el gobierno balear que ella presidía. Y eso no da nada de risa. A mí por lo menos no me da.