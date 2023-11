El Nuevo Orden

Si las peores expectativas, finalmente se cumplen, será cuestión de comenzar a plantearse cuánto nos cuesta y para qué sirven, algunas de las instituciones del Estado, comenzando por el Senado.

Julio César marcó el camino de cómo ningunear la democracia y sus instituciones más sacras, y si bien no tuvo tiempo para disfrutar de ese nuevo orden que iba a marcar por siglos el destino de Roma, sí que sirvió para consagrar la autarquía; la tiranía engalanada de púrpura imperial.

Porque los dictadores nunca quisieron ser reyes, sino mucho más; lo cual podría encontrar justificación si ello fuera para engrandecer la patria que les vio nacer; caso que en el caso que nos ocupa, no solo no es, sino que es exactamente al revés. No engrandecer, sino encoger.

¿Se puede ser más infame?