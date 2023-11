El principio de la cuenta atrás

En la pasada manifestación contra ´Sanchinflas´ y sus cambalaches para cuadrar su investidura, que protesta multitudinaria que tuvo lugar en la madrileña plaza de Colón, vimos más personas de edad que jóvenes; algo que, por razones obvias, no resultó especialmente alentador.

Otro tanto sucedió ayer lunes en la manifestación desarrollada en los aledaños de la calle Ferraz, donde está situada la sede del PSOE. Había más personas mayores que jóvenes, lo cual no fue óbice para que hubiese reparto a gogo de porrazos y gases lacrimógenos por parte de la policía.

Posiblemente llegará un día no muy lejano, en que veamos sentados en el banquillo a los responsables de tamaño despropósito, y será entonces cuando oigamos la manida cantinela de ´nosotros solo obedecíamos ordenes´. Cierto que cumplían órdenes, pero alguno de ellos, a la vista de las imágenes grabadas, (porque está todo grabado desde diferentes ángulos), las cumplieron exultantes, con gran dedicación y entusiasmo. Esperó que reciban ´el premio´ que en justicia merecen.

Hoy sin embargo se ha podido apreciar, en la misma manifestación convocada ante Ferraz, un significativo cambio: Había cinco veces más jóvenes que personas mayores. Pero no porque hoy hubiesen acudido menos ´sexagenarios´; no. Porque de los que peinan canas había los mismos, o posiblemente más. Me explicaré:

Al hijo de la gran puta que presuntamente pensó: ´vamos a repartir leña a los viejos, para que mañana no se atrevan a regresar´, no le falta un hervor, sino tres. Porque ´los viejos´ volverán o no volverán, si su estado físico se lo permite tras haber inhalado gases lacrimógenos, o haber recibido algún porrazo o caída; pero los que seguro sí irán, y han ido además ´cabreados´, serán los hijos y nietos de los ancianos maltratados. Y de ahí que hoy martes, hubiese cinco jóvenes por cada persona mayor. Lógica genética y matemática.

Esto ha llegado a su punto de inflexión. Ahora tan solo hace falta que la ciudadanía se dé cuenta de que no es a Ferraz dónde hay que ir. La amnistía no ha sido más que la gota que ha desbordado el vaso de la paciencia ciudadana.