Te hable de sueños

Te hablé del arco iris; tú directamente lo pintaste sobre el mar.

Te hablé de sueños, mientras tú, mirando la Luna, simplemente comenzaste a bailar.

Y allí estabas sonriendo, ascendiendo, mientras yo sentado en el suelo y sin parar de hablar, te explicaba cómo elevarte…

Yo hablándote de alas, sin darme cuenta que hacía ya tiempo que sabías volar.

Te hable de pesadillas

Hoy, para quitarme el mal sabor de boca que me produce la grave situación a que ha llevado a España el ´ferraz felón´, he buscado en YouTube el vídeo de ´The Waterboys´, interpretando ´The Whole of the Moon´. Un vídeo que siempre me ha subido la moral, en los momentos de depresión.

Así que, manos a la obra, he puesto en el buscador de YouTube, el título de la canción. ¡Craso error!

Cuál ha sido mi sorpresa cuando me ha aparecido una nueva versión adaptada a los cánones de la Agenda 2030 y sus dogmas de fe.

El protagonismo estelar de esta nueva versión, cómo no, con perspectiva de género y ´políticamente correcta´, ha corrido a cargo de una empoderada ´pamgirl´ con corte de pelo ´feminazi´, que copando todo el protagonismo, hace temblar el suelo del escenario con cada contoneo de sus ´perniles´, en completa discordancia con el ritmo de la canción. ¡Bromuro de potasio en vena!

Mientras, el solista, así como el resto de miembros del mítico grupo de los 80, acurrucados en el fondo del escenario, acojonados por si ´Moby Dick´ o su pareja (que mejor me callo), los denunciaba por acoso y terminaban todos en las checas de la Marquesa de Galapagar.

Pero mejor vean el vídeo de esta nueva versión y compárenla con la original.

Igual es que soy muy ´ tiquismiquis´.

¡No se…!