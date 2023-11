Cómo caminar sobre aguas oscuras, y no perecer en el intento

Habrá quien vea este escrito de hoy cómo algo trasnochado y fuera de lugar, con la que está cayendo.

Y es cierto, no cuadra con la Europa actual, su multiculturalismo, y su ´chulísima´ agenda de colorines.

Pero lo que está cayendo, que no es nada comparado con lo que va a caer, al final no es más que la justiciera cosecha que Occidente recoge por su laxa siembra de ´buenismo´ a granel, y de tolerancia con los intolerantes, así como del alzhéimer colectivo que sufren los europeos al haber olvidado de dónde vienen y, en consecuencia, no tener ´NPI´ de a dónde van.

La Civilización Occidental, se construyó, mal que le sepa a algunos, sobre los valores y principios emanados del cristianismo, así que nadie se escandalice sí un servidor escribe un artículo como este de hoy, en lugar de hacerlo sobre las virtudes del veganismo, los intríngulis del vaginismo, o los huevos de Buda. Así que, hecha esta innecesaria aclaración, comienzo mi relato.

Quién no ha sentido alguna vez la sensación de ahogo que produce hundirse mientras camina sobre un mar de tristeza y depresión.

Hasta hace bien poco creía que la sensación de pánico, de vértigo, que a veces sufrimos, era algo natural e inevitable, que nada tenía que ver con la fe, sino que era algo que iba intrínseco en la naturaleza humana, consecuencia del primario instinto de supervivencia.

Así, al rezar, siempre me disculpaba diciendo que, cuándo ante la gravedad de una situación, sentía vértigo y ansiedad, no era por falta de fe, sino por puro instinto de supervivencia. Y tanto le repetía al Señor ese mismo relato, que hace aproximadamente un mes, me dio una lección que me sacó los colores.

Estaba contándole – ´ex cátedra´- mis cuitas al Señor, al tiempo que presumía de la fortaleza de mi fe, cómo si Él no fuese capaz de conocer mis fortalezas y debilidades, cuando, ´erre que erre´, volví a mi presuntuosa cantinela sobre mi fuerte fe, a prueba de obispos y ´franciscos. Fue entonces cuando oí en mi interior una voz que me dijo: ¡Escucha!

[Y es que yo estaba a mi ´bola´, hablando con el Señor durante la misa, sin prestar puñetero caso a lo que estaba diciendo el cura; supongo que por aquello de ´donde hay capitán, no manda marinero´].

Entonces preste atención a la lectura que desde el púlpito estaba efectuando el sacerdote: – Al ver a Jesucristo caminando sobre las aguas, Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. ¡Ven!, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Él. Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: « ¡Señor, sálvame!» Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».

¡Blanco y en botella! En ese momento comprendí con toda claridad que mi problema no era por mi condición humana, y mi natural instinto animal de supervivencia. No. Mi problema era pura y simple falta de fe. ¡Qué vergüenza

Así que, desde ese día, (no hará más de un mes), ya no he vuelto a pedir que me libre del ´vértigo y la ansiedad´, sino que, por favor, aumente mi débil fe, qué buena falta me hace. ¡Y ha funcionado!

NOTA: Este escrito no ha sido nada fácil de redactar; pero debía hacerlo. Y es que siempre que he tenido el privilegio de vivir en primera persona una experiencia mística, he sabido que no era porque mereciese tal privilegio, sino para que, haciendo uso del don de la escritura, lo hiciese público para ayuda de todos aquellos que buscan la Luz, y no siempre encuentran el camino hacia ella; o simplemente lo yerran, como, hasta la fecha, suele ser mi caso, ´erre que erre´.