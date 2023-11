Al PSOE se lo ha tragado el independentista PSC

El PSOE ha desaparecido de España fagocitado por el PSC, un partido nacionalista catalán que, sibilinamente, aspira a la secesión y a gobernar un nuevo Estado. Es el origen de nuestros males actuales porque ha borrado a la izquierda ilustrada y nacional que acompañó la Transición, negoció la Constitución y defendía la unidad de España.

El primero que vio este peligro fue Alfonso Guerra González, llegando a proponer en la década de 1990 que el PSOE se presentase sólo y con sus siglas en Cataluña, pero su propósito fue desechado. Y el primero que aceptó los planteamientos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), el inicio de la fagocitación del PSOE y el desgarro de las costuras nacionales fue José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyó el Pacto del Tinell (PSC-ERC-ICV-EUiA), lo extendió al resto de España para excluir a la derecha de cualquier acuerdo con la izquierda, prometió en 2003 (13 de noviembre): “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” y aprobó la divisiva Ley de Memoria Histórica. Once años más tarde, en 2014, rectificó en una entrevista con Risto Mejide: “Es verdad que la frase no fue muy acertada. Intenté rectificar. Quise decir que apoyaría que el parlamento de Cataluña aprobara un Estatuto conforme a la Constitución”, pero lo hizo cuatro años después de que el Tribunal Constitucional dictaminase que gran parte del texto que su partido apoyó en el Congreso de los Diputados no tenía cabida en la Carta Magna, cuando ya lo habían votado los catalanes en un referéndum en el que solo participaron el 48,85% de los ciudadanos con derecho a voto ¡y antes del dictamen del garante de la Constitución! Un despropósito que está en el origen de la radicalización de los secesionistas y de los males actuales, acrecentados por un Pedro Sánchez Pérez-Castejón convertido en autócrata y al servicio de los fines de Salvador Illa Roca y Miquel Iceta y Llorens, con tal de seguir en La Moncloa. Quien ha firmado el pacto de la infamia con ERC, con Junts, con EH-Bildu, con el PNV, con el BNG, con Sumar y con CC no ha sido el PSOE sino el PSC.

Para paliar esta anomalía y ocupar el digno y vital lugar que ocupó el PSOE de Felipe González Márquez hasta su cancelación actual, ha nacido El Jacobino, de momento un grupo de expertos que defiende una izquierda ilustrada y centralista que está en contra del sistema autonómico asimétrico y del filtro nacionalista a la ciudadanía; que critica el funcionamiento antidemocrático de la Unión Europea y del euro; defiende la reforma fiscal integral, justa y progresiva; la educación pública, laica y gratuita (y de calidad, añado), el parque de vivienda en alquiler público y eficiente, y la ayuda a la dependencia y a la conciliación.

En un hermoso acto que colgó el cartel de “no quedan billetes” y que a los viejos del lugar nos recordó a los fértiles años de la Transición, El Jacobino organizó en la Fundación Carlos de Amberes una reunión contra la “traición” del PSOE a la izquierda. Históricos y jóvenes socialistas alzaron sus voces contra lo que consideran una medida “que no es aceptable desde el punto de vista democrático” porque “se está poniendo en cuestión el Estado de Derecho y rompiendo la ley como elemento que iguala, y eso tampoco es progresista”, subrayaron, añadiendo que “esto no va de derechas o izquierdas, sino de demócratas. Y los demócratas tienen distintas ideologías”. Guillermo del Valle, Pedro Bofill Abeilhe, Ángel Álvarez, Soraya Rodríguez Ramos, Ricardo García Manrique, Ángel Pérez, Isabel Fernández Alonso, Fernando Múgica Herzog, Francesc de Carreras Serra y Laura Rodríguez Montecino, fueron los intervinientes en una sesión que su simple retransmisión en directo por una televisión pública como TeleMadrid hubiera hecho más daño a los pérfidos planes de Sánchez que todas las multitudinarias, pacíficas, civilizadas e intergeneracionales manifestaciones de ayer en las capitales de provincia (y las que quedan) contra el déspota bolivariano.

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL