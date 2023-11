El espejito mágico de ‘El Bello Narciso’

A finales de noviembre de 2021 publiqué en PERIODISTA DIGITAL, el artículo titulado “La nueva ley de ´inseguridad´ ciudadana”. Pues bien, cuando lean lo entonces publicado se darán cuenta que el espejito mágico donde presuntamente se mira a diario ´el bello Narciso´, vulgo felón´, sirve, además de para decirle lo guapo que es, también es útil para mostrar el futuro.

Porque dicha ley, reforma de la conocida ´Ley mordaza [Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana], aún no ha sido aprobada por suerte para ´Su Sanchidad´.

Visionen por un momento las manifestaciones multitudinarias que han tomado España, y se darán cuenta que ´el espejito de Sanchinflas´ es mágico, y le avisó de la que le venía encima en noviembre de 2023.

Este fue el artículo en cuestión;

LA NUEVA LEY DE ´INSEGURIDAD´ CIUDADANA

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que propone el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, es una ley que presuntamente rebaja sustancialmente la defensa y protección de policía y guardia civil, y por ende de la ciudadanía de ley y orden, frente a las turbas de los violentos; el presunto sueño húmedo de cualquier ´perro-flauta´.

Es una ley que en palabras de Agustín Leal, secretario de comunicación de JUCIL «es como si alguien le hubiera dado una hoja en blanco a un anti sistema y le hubiera dicho ‘pon lo que quieras’».

La gente no está muy ´cabreada, sino lo siguiente, y la risa va a ser cuando, tras la aprobación de la esa ley, la próxima manifestación, autorizada o no, en lugar de convocarse en Sol o Colón, presuntamente se convoque en el Palacio de la Moncloa, y no precisamente por parte de los subvencionados y controlados sindicatos de gamba y cava, sino por el estrujado y exprimido pueblo llano. Lo de la Bastilla puede ser una broma.

Francamente no sé en qué estará pensando Pedro Sánchez… O a lo peor es que a raíz de su viaje a EEUU, y los requiebros que le dirigieron cuatro ´frikis´ anacrónicos, presuntamente se ha creído que es Supermán de verdad. Al igual como posiblemente creyó que los aplausos que sonaban todos los días a las ocho de la tarde, durante el ´arresto´ domiciliario al que nos sometió a todos los españoles durante la pandemia, iban dirigidos a su narcisista y relamida persona.

Mientras no sea capaz de pasear solo por la calle, o de entrar a tomar un café en un bar cualquiera, sin tener que ir ´blindado´ por un ´ejercito´ de escoltas, yo de él me pensaría dos veces lo que está haciendo.

De momento ha marcado un hito histórico: poner de acuerdo y movilizar, por primera vez en la Historia, a policías nacionales, guardias civiles, policías locales, mozos de escuadra, ertzaintza, policías autonómicas, y hasta a los serenos si estos aún existieran.

Alguien se la está metiendo doblada, y él ni se ha enterado.