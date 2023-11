El Día de la Infamia coincide con el Día del Patrimonio Mundial

El Día de la Infamia (16 de noviembre), establecido tras la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno con los votos de comunistas bolivarianos, paniaguados de antigua ideología socialdemócrata, independentistas y posterroristas, a cambio de acabar con la separación de poderes, atentar contra la Constitución, dividir a los españoles, privilegiar a unos frente a otros y declarar que no gobernará para todos sino para los que le apoyan, ha coincidido con el Día Internacional del Patrimonio Mundial.

El Día de la Infamia, en el que Sánchez se protegió en el Congreso con 1.600 policías y que luego celebró en el pueblo segoviano de Riaza con su jefe de gabinete y otros incondicionales, estará unido para siempre con otro distinto y reconfortante: el Día Internacional del Patrimonio Mundial.

En España se ocupó de este último, promovido por la UNESCO para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, el incansable y gran español que es Ignacio Buqueras y Bach, que en 2018 constituyó la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, ADIPROPE, que preside desde entonces. Y como parte fundamental de nuestro patrimonio es el español, idioma común y segunda lengua materna más hablada en el mundo, con casi 600 millones, Buqueras, no satisfecho con lo primero, asumió las conclusiones del Homenaje Universal al Idioma Español (2013/2017), cuyo Comité Ejecutivo también preside y que este año celebra su X Aniversario.

Entretanto, ADIPROPE se ha convertido en Fundación ADIPROPE para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, teniendo como instrumentos la realización de campañas de divulgación mediante la publicación de libros; la organización de conferencias, seminarios y exposiciones; la realización de viajes culturales, y, sobre todo, la convocatoria de un Congreso Nacional Escolar para motivar a los estudiantes españoles a escribir relatos y hacer dibujos sobre nuestro Patrimonio Mundial; la creación de cursos postgrados sobre Gestión Sostenible del Patrimonio; la constitución de Amigos del Patrimonio Mundial, y otras iniciativas que brotan de su fértil imaginación.

A pesar de ser uno de los primeros países en firmar en 1953 la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, España no consiguió hasta 1984 incluir bienes en la lista oficial de la Unesco. El 2 de noviembre de 1984 logró cinco primeras declaraciones: Centro Histórico de Córdoba; Alhambra y Generalife de Granada; Catedral de Burgos; Monasterio y Sitio de El Escorial, en Madrid; Palacio Güell, Parque Güell y Casa Milá, en Barcelona. Actualmente son 50 declaraciones del Patrimonio Cultural y Material, y 19 del Patrimonio Inmaterial. Esto hace un total de 69 declaraciones, lo cual nos da una idea del rico y variado acervo de España. No hay comunidad autónoma que no tenga algún bien declarado.

Sin embargo y mayoritariamente -declaró Buqueras en su intervención-, “los españoles no son conocedores de nuestra riqueza, de su valor, importancia y trascendencia. Todos, desde niños, deberíamos recibir una pedagogía sobre nuestro Patrimonio Mundial. Por ello -añadió-, comprenderán mi decisión de dar un paso al frente, junto a destacadas personas, para actuar en un sector necesitado de máxima atención, protección y colaboración. Hace pocas fechas hemos promovido la tercera reedición del libro El patrimonio mundial cultural, natural e inmaterial de España, ampliada y mejorada con la incorporación de Madrid Paisaje de la Luz, Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las artes y las ciencias; Cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo, y Los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, declaraciones de hace tres años de la UNESCO. Su edición por Mc Graw Hill nos ha supuesto múltiples y tenaces gestiones que hemos desarrollado con ilusión, eficacia y excelentes resultados”.

La Fundación ADIPROPE ha creado recientemente la figura de Embajador/a Honorario/a del Patrimonio Mundial de España para distinguir a destacadas personalidades que desean colaborar activamente en la proyección de nuestro Patrimonio Mundial, habiendo recibido el título, hasta el momento, Plácido Domingo, Valentín Fuster, P. Ángel García, Carmen Posadas, Raphael, Mario Vargas Llosa, IBERIA y la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Y en el ámbito de la Asociación han constituido el Consejo Asesor de ADIPROPE, que preside Federico Mayor Zaragoza. “Nuestro trabajo -finalizó Buqueras- está al servicio de nuestro Patrimonio Mundial, de España y de los españoles porque todos debemos estar orgullosos de él, manifestarlo, difundirlo y promocionarlo”. Que así sea y por siempre.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL