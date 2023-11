El afable francés, y la señora Francis

Pertenezco a una generación en vías de extinción. La quinta del bachiller y el francés; del capón compulsivo e impenitente, y de aquello tan triste de ´la letra con sangre entra´. La generación del cupón comercial y la señora Francis.

Sin embargo, hoy, tan solo quiero hacer una reflexión sobre el francés, esa maldita asignatura que empecé odiando y acabé amando cuando descubrí que, amén de idioma, también era un ´pecado gordo´. Sí; lo amé el primer día que me hicieron ´el francés´. ¡Parece que fue ayer!

Realmente nunca entendí bien, y con el devenir de los años, menos aún, por qué puñetas se nos impuso el francés como idioma obligatorio en el bachiller, en lugar del práctico inglés. Y lo cierto es que contemplado desde la perspectiva que te dan solo conceden las canas, uno se pregunta si esa política lingüística de botijo, boina y campanario, no obedecía a que nuestros gobernantes tenían un pobre concepto de los españoles y sus capacidades. Porque lo cierto es que el francés sí que tuvo una triste aplicación para todos aquellos españoles que tuvieron que emigrar fuera de nuestras fronteras, para buscar las oportunidades laborales que en nuestra tierra no hallaban.

Así los principales países receptores de mano de obra española, para realizar los trabajos que sus ciudadanos se negaban a realizar,fueron: Suiza, Francia, y Bélgica. En Francia en concreto el 1,35% del total de su población era española,representando el 3% de la población activa del país gabacho.

En fin, siempre nos quedará la potente tortilla española frente a la tacaña tortilla a la francesa, que por cierto en Francia, cuando la pides, no saben qué es. Allí a la tortilla francesa le llaman “omelette nature”, o sea, tortilla natural, y la sirven con un trocito de perejil yacente, u otro hierbajo al uso. Una cursilería ciertamente barata.

Pues eso, a mis años, que ya estamos para pocas tonterías, el único francés que me gusta es el que te hacen, y luego si quieren que hablen, pero nunca con la boca llena que eso es de mala educación.

Como Francia es uno de los pocos países en los que aún no he sido declarado como ´persona non grata´, publico este artículo para ver si así se van animando a comenzar el papeleo previo.

´Au revoir´.

NOTA: En el visdeo, un mismo tema cantado en francés y en inglés a dúo. Personalmente me quedo con la versión morena, perdón, quería decir con la versión en francés.