Nunca me han gustado las insinuaciones veladas que despiertan la imaginación, elucubraciones y sospecha, sobre hombres ejemplares, que han hecho del honor y la conciencia sus más sagrados principios, cuál héroes de novela de caballerías. Hombres de honor y conciencia, dignos, por su humildad estoica y misticismo, de encontrar el preciado Grial. Un privilegio tan solo reservado a las almas más puras.

Y es que si bien me he sentido emocionado de ver como ´el imbatible´, cual chuletón al punto, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, prometía el cargo de presidente, por su ´conciencia y honor´, delante del rey de España, por el contrario me ha resultado especialmente torvo, que en su discurso de despedida como ministra de Igualdad, Irene Montero, haciendo ´pucheritos´ y con voz temblorosa, le espetó a su sucesora las siguientes palabras: “Te deseo que tengas la valentía para incomodar a los hombres amigos, de 40 y 50 años, del presidente del Gobierno…”

¿Y ya está? Pues va a ser que no.

Algo tan fuerte hay que detallarlo, y no dejarlo a la libre interpretación de cualquier malpensado de mirada sucia.

Hay que aclarar qué se esconde tras ese velado mensaje y, sobre todo, queremos saber el nombre de esos amigos del Presidente, de 40 y 50 años, así como de sus presuntas intenciones. Porque de momento lo único claro es el presunto ´acojone´ que puede haber sembrado en la mente de su sucesora, que le puede haber alterado el sueño.

Así que… ¡Nombres! ¡Queremos nombres y ´cositas´! Pero de momento, conociendo la tropa, yo sí te creo, ´hermana´.