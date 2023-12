Sin luces ni trompetas

“36 DOWODÓW NA ISTNIENIE DIABŁA”, (en español: ´36 PRUEBAS DE QUE EL DIABLO EXISTE´), es el título del libro de André Frossard que vemos en la imagen. ¿36 solo? ¡Ya! A los españoles de 2023, nos lo va contar.

El periodista y escritor francés, André Frossard, fue hijo del ateo de origen judío, Louis-Oscar Frossard, uno de los fundadores históricos del ´PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS´, y líder del mismo durante 31 años; por otro lado, la madre de André era una atea de origen protestante. El cóctel perfecto; la tormenta perfecta.

Obviamente la criatura mamó desde su más tierna infancia la atea leche de su madre, cortada con los improperios y blasfemias de su sectario padre. Sin embargo, el 8 de julio de 1935, cuando André Frossard contaba con 20 años de edad, pidió ser bautizado en la fe católica, tras haber tenido una visión mística sobre ´un mundo distinto, de un resplandor y una densidad que arrinconan al nuestro a las sombras frágiles de los sueños incompletos´. Y no; no se trataba de una visión premonitoria de la Agenda 2030 que habría de llegar 85 años después. No; no fue una revelación del diablo, sino de un ángel de Dios.

A partir de ese momento, Frossard dedicó su vida a la defensa y propagación de la fe católica, cobrando especial interés su libro autobiográfico “DIOS EXISTE, YO ME LO ENCONTRÉ”, publicado en España por Ediciones Rialp, en 1979.

Y es que Dios se manifiesta a quien quiere, cuando quiere, y como quiere, amén de sentir -según parece- una especial predilección por poner los puntos sobre las ´ies´, en conversiones sorprendentes, tales como las de André Frossard, o Ronda Chervin que se convirtió al catolicismo a pesar de sus antecedentes: origen judío, abuelo masón, ateo y anticlerical, padres ateos, y formación universitaria en una facultad de Filosofía agnóstica.

Dios se presenta con delicadeza, sin avasallar; sin grandes luces, ni legiones de ángeles tocando doradas trompetas, ni ningún tipo de pomposa parafernalia vaticana. La conversión es dulce y Su Presencia, casi tímida. Toda su infinita grandeza se empequeñece, como si no quisiera apabullarnos, al entrar en nuestro pequeño ser.

Entonces se obra el milagro y una extraña sensación de amor, hasta ahora desconocido, nos extasía, al tiempo que libera nuestra alma de todos los miedos y ataduras mundanas. Y sí; sé de lo que hablo, porque aún a pesar de ser un indigno ´trasto´, sé cómo es porque también lo he sentido yo.

Es un encuentro personal, íntimo e intransferible, entre Dios y el hombre, que burla y puentea el tradicional y forzado ´intermediacionismo´ que las diferentes castas sacerdotales nos han venido históricamente vendiendo, para justificar su propia existencia, autoridad, pompa y boato, no siempre al servicio de Dios. Y sí; al decir esto último, en el ´eco-papa 2030´, Francisco, pensaba un servidor.

En fin, tal vez cuando Dios se manifiesta, no lo haga con luces y trompetas; pero sí directo al corazón.