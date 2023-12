Pedro Sánchez, la traición y el  nepotismo como  forma de gobierno

Hace cinco años que los españoles sufrimos a Pedro Sánchez y su banda.

Llegó al poder para perseguir la corrupción, según él, y convocar rápidamente elecciones, pero no hizo ni lo uno ni lo otro.

Está llevando a nuestra Patria a altas cotas de miseria y desprestigio internacional.

Ha hecho de la traición y el nepotismo las señas de identidad de su estilo de gobernar.

Bueno, en realidad no gobierna nada, simplemente malgasta los recursos de España y de los españoles, se alía con prófugos de la justicia, separatistas, comunistas y demás ralea, como diría don Pio Baroja, para poder seguir unos años o meses, más, disfrutando del Falcon y de la Mareta.

¿Qué hemos hecho los españoles decentes para merecer esto…?

Pues muchos, mirar para otro lado, para no ver lo que estaba y está pasando, no acudir a votar, cuando hemos tenido la posibilidad de hacerlo, votar con el corazón y no con la cabeza, etc.

Además de la traición, a los españoles y a los saharauis, y a quien se tercie, está arruinando la nación, con sus nombramientos nepóticos.

Desde su ex jefe de gabinete en la PSOE, el presidente de Correos, cuya nula gestión nos está costando ya más de mil millones de euros a los españoles, hasta los nombramientos de un Fiscal General absolutamente sectario, o una presidenta del Consejo de Estado que no había visto una toga en su vida, o embajadores que no han superado ni primer curso de carrera, y eso después de muchos años de “no estudio”…

Todo lo que toca lo ensucia, y convierte en basura.

Es una auténtica nulidad, como persona y como político, sin criterio alguno, lo que hace que no rectifique nunca, pues él nunca se equivoca…

Pedro Sánchez se cree Dios.

Simplemente, “cambia de opinión”, y donde dijo digo, dice Diego.

Y se queda tan pancho.

La arbitrariedad, el nepotismo y la prevaricación son sus formas de gobernar, y no dice la verdad, ni cuándo se equivoca.

En fin, amigos lectores (suponiendo que me lea alguien), átense los machos, y abróchense el cinturón, que vienen curvas.

Y, por supuesto, no se fíen del PP, partido para ayudar al PSOE, pues no es de fiar, y con Feijóo…, todavía menos.

Es el típico gallego que nunca sabes si sube o baja la escalera, y a una pregunta te contesta con otra pregunta.

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor