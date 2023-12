Nada tengo, nada temo; ni tan siquiera a lo desconocido, porque nada tengo, ni nada espero.

El miedo al futuro no es más que el temor a perder las cosas acumuladas a lo largo de la vida. La posesión conlleva temor y el temor es dolor. Por el contrario, para quien nada tiene, no hay miedo porque nada puede perder, salvo la esperanza; el único patrimonio que a los pobres la vida regala.

Lo curioso del caso es que, paradójicamente, con la acumulación pretendemos conseguir placer y evitar carencia; porque la carencia es sufrimiento, y el sufrimiento es dolor. Sin embargo quien nada tiene, nada teme. Teme el que posee, y es precisamente la posibilidad de perder lo acumulado lo que genera temor; miedo; dolor.

Y es que el ´querer´ conlleva la posibilidad de tocar aquello que deseamos, sin embargo todo aquello que es susceptible de ´tener´, de ser tocado, de ser poseído, es efímero, temporal y perecedero.

En el fondo lo sabemos; somos conscientes que todo lo tangible, se termina perdiendo. Tan solo es un problema de tiempo.

No se trata de no apreciar y disfrutar lo que tenemos y hemos ganado con esfuerzo. Simplemente se trata de no convertirlo en el eje principal de nuestra existencia, porque entonces el miedo entrará en nuestras vidas.

Tan solo el Amor con mayúsculas está libre del temor; del miedo. Porque el Amor no es tangible ni se posee. No somos sujetos del Amor, sino objetos de Él. No poseemos el Amor, sino que -si somos dignos- somos poseídos por Él.

Ya no se trata de pasar página; no. Se trata de quemar el libro para poder ser libres de una vez.