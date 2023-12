Los sacramentos incómodos

No deja de ser curioso que si los sacramentos se fundamentan, por parte de la IGLESIA CATÓLICA, en que fueron instituidos por Jesucristo y que conocemos a través de lo recogido en los evangelios canónicos, no deja de ser chocante que la Iglesia tenga como sacramento LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS, afirmando que dicho sacramento lo instituyó Jesucristo, pero sin decir ni dónde ni cuándo, y que lo justifique como tal en base a un párrafo de la epístola de Santiago:

«¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados» [Epístola de Santiago, 5: 14-15].

Digo que no deja de ser paradójico que se considera como sacramento LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS y no se considere como sacramento las dos actuaciones por antonomasia del paso por la tierra del Dios hecho hombre: LA PREDICACIÓN y EL MARTIRIO.

La primera de ellas es la que jalona el día a día de JESUCRISTO, al tiempo que es el principal mandato a sus apóstoles: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura» Marcos 16:15. Estamos hablando de la predicación de la Buena Nueva; nos estamos refiriendo a la Catequesis que Jesucristo antepuso al BAUTISMO.

Puede haber predicación sin bautismo, pero no bautismo sin predicación. Así lo estableció Cristo. Una vez más, la autoridad competente de la IGLESIA CATÓLICA para tales menesteres, cambia a su antojo los mandamientos de Nuestro Señor al bautizar lactantes sin uso de razón.

Éstos, los jerarcas, aludirán a la potestad que Jesucristo les da para atar y desatar, aunque farisaicamente cuando les conviene digan que la Iglesia no puede cambiar los mandatos de Jesucristo. Y como me gusta fundamentar todo aquello que afirmo, pues aquí les cito un caso concreto: Según la jerarquía vaticana, la indisolubilidad del matrimonio es intocable y la Iglesia no lo puede cambiar. Así y en este sentido escribía en 1998 el cardenal Joseph Ratzinger con respecto a la indisolubilidad matrimonial: «Puesto que deriva de la voluntad del Señor. La Iglesia no tiene poder alguno a ese respecto» [*].

Así pues tenemos que la UNCIÓN DE LOS ENFERMOS es uno de los siete sacramentos de la IGLESIA CATÓLICA y sin embargo LA CATEQUESIS no tiene esa consideración. Ello tal vez se deba a que ésta es una actividad que se suele delegar en los católicos laicos, al ser un trabajo laborioso, poco lucidor y -a veces- muy peligroso, con lo cual la alta jerarquía de la casta sacerdotal -celosa de sus atribuciones- no puede permitir que un vulgar laico pueda administrar un sacramento – ¡hasta ahí podíamos llegar! – y a ellos lo de laborioso, poco lucidor y peligroso, como que no les va mucho, por lo tanto lo mejor es no darle carácter sacramental.

La solución entonces es muy sencilla, no solo se le niega el carácter sacramental a LA CATEQUESIS, sino que además se le pone al final de la fila. Así, en el organigrama vertical de la IGLESIA CATÓLICA, la figura del catequista figura en el penúltimo lugar, por delante de los monaguillos.

Esto es lo que hay, ahora bien, si a usted se le ocurre leer –de un tirón- los artículos comprendidos entre el 1114 y el 1144, del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, relativos al EL MISTERIO PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA, y su capacidad de raciocinio sale indemne en el intento, se percatará de que la verborrea pastoral marea y lobotomiza al más cuerdo, sobre todo cuando esta viene trufada de frases del santo de Aquino, que para estos menesteres -marear al prójimo- es como la sal y la pimienta a las viandas.

Decíamos antes que no deja de ser paradójico que se considere como sacramento LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS y no se considere como sacramento las dos actuaciones por antonomasia del paso por la tierra del Dios hecho Hombre.

Hemos hablado de LA CATEQUESIS y ahora citaremos el acto supremo que pone colofón al recorrido del Jesús hombre. Me estoy refiriendo al MARTIRIO. Éste tampoco existe como sacramento; tal vez porque si lo fuera no haría falta la actuación administrativa del clero, de órdenes mayores, y claro, estos serían prescindibles en su labor intermediaria entre Dios y el hombre. Por cierto, ¿en qué mermado número quedaría la autoridad competente que fija los estipendios, obispos y arzobispos, si el cargo conllevara necesariamente el martirio, el mismo que sufrieron los apóstoles de los que ellos se llaman sus legítimos sucesores?

Menos mal que a la Iglesia le quedan los humildes párrocos de barrios, pueblos y aldeas; los valientes y coherentes misioneros, junto con todo un voluntariado laico que hace el trabajo más duro.

A final, éstos son que forman la auténtica IGLESIA DE CRISTO; los que con sus anónimas vidas dan testimonio diario de JESUCRISTO, y que además, lejos de engalanarse -como nuevos ricos del Medievo- y habitar en palacios, lo hacen pasando estrecheces los primeros [los párrocos]; jugándose la vida, los segundos [los misioneros]; y costándoles tiempo y dinero a los últimos [el voluntariado laico].

NOTA: El texto que antecede corresponde a un fragmento del libro “LA SOMBRA DE CAIFÁS”, ©Antonio Gil-Terrón, 2012 – ISBN: 978-84-615-7515-2 – Depósito legal: V-698-2012 – Primera edición: marzo 2012.