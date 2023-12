Fracaso del semestre presidencial español de la UE

Las consecuencias de la derrota estrepitosa del nuevo PSOE de Pedro Sánchez Pérez-Castejón en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el trompicón en las generales de 23 de julio que convocó por sorpresa para tapar el primer revolcón y el pacto de investidura con comunistas bolivarianos, separatistas, filo terroristas y fugados de la justicia han arruinado la presidencia semestral española de la Unión Europea (UE) que con tanta trompetería había anunciado en primavera. Se ha quedado en un fracaso sinfónico, aunque el autócrata egocéntrico y vanidoso la ha calificado de “sobresaliente”.

Sánchez no ha podido exhibirse en todos los foros que había preparado para lucir tipo, hablar inglés y vender humo. Y no solo no ha podido posar en muchos de ellos porque ha tenido que negociar y aceptar los chantajes internos para seguir en La Moncloa, sino que, también, se ha escondido en otros para evitar situaciones embarazosas por su claudicación ante los secesionistas. Sin duda ha sido un contratiempo para el quehacer de estas presidencias rotatorias europeas, pero quien más deterioro ha sufrido ha sido España, portada en la prensa internacional por la venta al por mayor de su unidad y no por su trabajo en pro de la UE. Hasta tal punto ha sido el ridículo, la pasividad y el vacío español, que el canciller alemán Olaf Scholz ha tomado la iniciativa de las negociaciones de la cumbre europea de diciembre con asuntos pendientes de gran alcance, como la inmigración y el asilo, el Pacto de Estabilidad, la reforma del voto por unanimidad ligado a la ampliación de la UE y el próximo presupuesto plurianual.

Sánchez se ha dedicado, mientras tanto, a aceptar el chantaje secesionista para “hacer de la (mi) necesidad virtud», en crear un conflicto con un aliado estratégico tan relevante como Israel (lo pagaremos en colaboración en Inteligencia y en nuestro material de Defensa), a cambio de recibir el aplauso del grupo terrorista Hamás, y en poner en riesgo nuestra credibilidad como país. Y para colmo se ausentó de la cena organizada por Emmanuel Macron en el Eliseo el 28 de noviembre para tratar el futuro de la Unión Europea (UE) con el presidente del Consejo y diversos líderes de Estados miembros de la UE, y recibió un abucheo del Parlamento Europeo (primera vez que ocurre con una presidencia saliente) por trasladar al escenario comunitario las tensiones políticas que ha generado en España. Manfred Weber, portavoz del grupo parlamentario europeo, le recordó que “En el proyecto europeo siempre hemos estado unidos democristianos y socialdemócratas”, que “El principio básico de la democracia es decir la verdad”, y que la Comisión Europea “Está preocupada” por la evolución política en España.

El destino quiso que el día (8-11-2023) en el que la Fundación Alternativas, “centro de pensamiento, discusión y elaboración de ideas independientes para el cambio político, económico, social y cultural de la sociedad española y europea”, afín al PSOE, presentase en la sede en Madrid de la Comisión Europea su Informe sobre el estado de la UE 2023, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con el aval de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidiese aclaraciones al Gobierno de Sánchez “Sobre la posible ley de amnistía para los implicados en el procés catalán”. En carta dirigida al ministro de Presidencia, Félix Bolaños García, y a la ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca, Reynders expresa “Serias preocupaciones” por los “debates en curso” y pide explicaciones, alegando que “… se han puesto en contacto con la Comisión un gran número de ciudadanos”. El mismo día, también, en el que el primer ministro de Portugal, el socialista Antonio Santos da Costa, dimitió de su cargo tras la investigación sobre él y varios miembros de su gabinete por posible “corrupción, prevaricación y tráfico de influencias”, declarando que “el cargo de primer ministro no es compatible con la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”. El mismo día en el que más de setenta diplomáticos jubilados difundieron una carta oponiéndose a la amnistía y a la autodeterminación de partes de España aceptadas por “Una persona que, con tal de continuar en el poder, está pactando con los enemigos de la Nación y se muestra dispuesto a hacerles inimaginables concesiones a costa de España y de los españoles, por más que las envuelva en el eufemístico ropaje de un cambio de opinión”.

El mismo día en el que Felipe González Márquez subió el tono contra Sánchez y en un video difundido por su fundación le insta a que se plante contra Puigdemont e “Ir a ganar las elecciones”. Un día antes de que las cuatro principales asociaciones de jueces: Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas por la Democracia y Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente, rechazasen las referencias al “lawfare” o judicialización de la política y sus consecuencias, alertasen de la creación de comisiones de investigación y calificación el acuerdo PSOE-Junts de “Absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho”. Un día antes de que la asociación mayoritaria de fiscales calificase de “Ataque sin precedentes” y “Absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho” el acuerdo PSOE-Junts. Un día antes de que la CEOE condenase la palabra amnistía. Un día antes de que la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado manifestase “Su rechazo frontal y absoluto a los acuerdos que se derivan de la negociación para la futura investidura del actual presidente del Gobierno de España”. Un día antes de que el principal sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, calificase el acuerdo de “Despropósito para los Policías Nacionales”. Un día antes de que el Colegio de la Abogacía de Madrid condenase el acuerdo y anunciase “Cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes”. Un día antes de que más de cien Abogados del Estado declarasen “Lealtad inquebrantable a la Constitución” y condenasen ”rotundamente los acuerdos de investidura”. Un día antes de que los Decanos y presidentes de Audiencias dijeran que con esos pactos “Nos alejamos de las exigencias de la UE”. Y dos días después de la declaración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (6-11-2023), en la que el máximo órgano de los jueces expresa la “Intensa preocupación y desolación por lo que la amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España”.

Con este bagaje y siendo un Gobierno “progresista, feminista, ecologista” y de la jons porque lo integran y sustentan secesionistas, independentistas, filo terroristas y comunistas bolivarianos, y una “chusma fascista” la que está en contra, el Informe sobre el estado de la UE 2024 de la Fundación Alternativas, cuyo vicepresidente ejecutivo defiende la Amnistía a los delincuentes de los poderes catalanes que dieron un golpe de estado secesionista, tendrá que incluir a España en el Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), como nuevo socio de los dos primeros con los que acabaremos ante el Tribunal de la UE por reducir la Justicia a sucursal del poder ejecutivo y haber derogado las bases constitucionales de la democracia, el ordenamiento jurídico, la igualdad ante la ley, la autonomía de la justicia y el principio de alternancia.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL