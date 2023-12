El ´gordinflas´ de Papa Noel este año, sin carta previa solicitando sus dádivas, ha tenido a bien regalarme un principio de cataratas.

Así, sin anestesia; a pelo.

Pero lo cierto es que siempre he sido poco fan de ese obeso payaso vestido de rojo.

Para un servidor, siempre ha sido el Niño Jesús, el centro y único motivo de la celebración de la Navidad. Así que este año mi Señor ha tenido a bien anticiparme su regalo, tal vez para con él, anonadar el del gordo.

Y el regalo no ha consistido en obrar un milagro y hacer desaparecer esas incipientes cataratas; no.

El obsequio ha sido mucho mejor. Ha consistido en fortalecer mi fe, librándome del miedo atávico que la condición humana nos provoca cada vez que tenemos que caminar sobre aguas oscuras.

No solo me ha quitado la inquietud por una futura intervención quirúrgica; ha sido mucho mejor.

Su regalo ha consistido en hacerme presentir que antes que llegue ese momento, posiblemente yo ya esté camino del Cielo; es decir, muerto.

Y esa sola idea, lejos de aterrarme, me ha dado una paz y sosiego tal, que es difícil de explicar con palabras lo maravillosamente bien que ahora me siento.

NOTA: A veces me cuesta más encontrar un vídeo que transmita lo que quiero decir en mi escrito, que lo que tardo en escribirlo. Hoy, no. Lo he encontrado en el mismo momento que he comenzado a escribir. Su título es ´November´, y su visión también ha sido como otro mensaje del Cielo, al poder ver, justo lo que necesitaba ver en ese momento: