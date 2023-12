Tiempo y vejez

A partir de cierta edad parece como si el Tiempo se fuese acelerando cada día más, hasta adquirir velocidad de vértigo.

Pero el Tiempo no cambia; cambiamos nosotros en nuestras inconscientes ansias por desencarnarnos de unos cuerpos que poco más pueden dar de sí, en una carrera sin principio ni final, que no ha hecho más que comenzar.

Porque en la apasionante aventura de la vida, no hay fin, sino un continuo e ilusionante volver a empezar; en otro tiempo…; en otro lugar.

Me devora una esperanza, no exenta de curiosidad; porque la verdad es que aquí, más me queda por aguantar, que por rascar.