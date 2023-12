Los ex presidentes de Aragón tendrán coche oficial con chofer

Este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, a desayuno en una cafetería y ojeo la prensa regional, el Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón, ambos cortados por el mismo patrón, pues son la voz de su amo.

Y me quedo sorprendido, indignado y cabreado por la noticia en portada de El Periódico, y en interiores del Heraldo, de que el Gobierno de Aragón, en un consejo extraordinario aprueba que los ex presidentes de la DGA tengan “derecho” a coche oficial, con chófer, y escoltas en su caso, durante ocho años después de su cese.

Es decir, es una medida que beneficia a los ex presidentes, espero también al presidente actual, que propone la medida, del PP, precisamente.

Con el apoyo de Vox, del único diputado del menguante PAR, y de Aragoneses, una escisión del PAR, creo que sin futuro, aunque sí con presente, pues Azcón les ha dado varios altos cargos.

Hace años, o décadas, la presidenta Rudí, del PP, aprobó, aprobó una normativa similar, de que era beneficiario Marcelino Iglesias, el ex presidente, del PSOE.

Hoy se repite la jugada: el PP beneficiando al PSOE, y, de rebote, a sí mismos.

Con el apoyo de VOX, repito, y de esos señores que no son nadie ni nada –en términos políticos- del PAR y de Aragoneses.

Yo impugné la medida, claramente arbitraria e injusta, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y confirmé, una vez más, que la justicia es un mero teatro, cuando los actores mienten y manipulan la realidad…

De coche oficial, según los Letrados del Gobierno de Aragón, se pasó a “coche de incidencias”, para que los ex presidentes pudieran ir a los actos oficiales –media docena de veces al año, y eso como mucho-, y la propia fiscalía dictaminó ¡que los ex presidentes de Galicia, y de otras autonomías tenían ese privilegio!

Y a mí, que coñó me importa.

Estamos hablando de Aragón, no de Galicia.

En Cataluña, País Vasco, y hasta Extremadura, tienen también despacho, “derecho” a nombrar personal técnico y administrativo de su confianza, es decir, a dedo, pensiones vitalicias, etc.

Pero, ¿tenemos que copiar lo malo de otras autonosuyas…?

También los ex presidentes del gobierno tienen esos derechos, que en realidad no son derechos, sino privilegios, pero no debemos copiar el modelo para cualquier mindungi, con mando en plaza.

Y puestos a copiar, ¿por qué no implantamos el sistema en las diputaciones provinciales, comarcas y ayuntamientos…?

Yo propongo que les paguemos también el entierro, y que tengan derecho a coche oficial para hacer el último viaje.

En fin, me río para no llorar.

Voy a bajar a la calle, y pasear un rato, a cero grados que estamos, a ver si me tranquilizo un poco, ¡qué estoy hasta los cojones de todos nosotros!

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor