¿De qué se quejan los partidos que se quejan?

El nombramiento del periodista Miguel Ángel Oliver Fernández, exsecretario de Estado de Comunicación con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, como presidente de EFE, en sustitución de la periodista del Grupo Prisa Gabriela Cañas, ha despertado la furia del PP y de Vox.

Me sorprende tanta teatralidad, lágrimas de cocodrilo y fariseísmo de esas formaciones políticas ante un nombramiento que depende directamente del presidente del Gobierno y que así ha sido desde que Francisco Franco Bahamonde fundara EFE en Burgos en 1939. Durante esa etapa, en la presidencia de tan importante y vital agencia estatal de noticias, quinta del mundo y primera en Hispanoamérica, Franco nombró a Celedonio de Noriega Ruiz, Jesús Pabón y Suárez de Urbina, Carlos Sentís Anfruns, Miguel Mateu Pla y Manuel Aznar y Zubigaray. Desde la muerte de Franco se han sucedido presidentes nombrados a dedo por el primer ministro: José María Alfaro Polanco (Carlos Arias Navarro) Luis María Ansón Oliart (Adolfo Suarez), Ricardo Utrilla Carlón (Felipe Gonzalez), Alfonso Sobrado Palomares (Felipe González), Miguel Ángel Gozalo Saínz (José María Aznar), Alex Grijelmo García (José Luis Rodríguez Zapatero), José Antonio Vera Gil (Mariano Rajoy), Fernando Garea Baragaño (Pedro Sánchez), Gabriela Cañas Pita de la Vega (Pedro Sánchez) y Miguel Ángel Oliver Fernández (Pedro Sánchez). La diferencia está en que ninguno de los designados desde la recuperación de la democracia, menos ahora Oliver, ocupó antes puestos gubernativos. Eran y son esplendidos periodistas independientes que engrandecieron la Agencia, orgullo de España, y que, en el caso de Ansón, la elevaron en prestigio y medios hasta cotas nunca superadas después. Sánchez, fiel a su ausencia de principios y megalomanía para hacer de España su cortijo y ocupar en su provecho lo público, ha dado un paso más y puesto en el cargo a quien antes fue su subordinado, con el mandato de que proyecte su figura, alabe sus logros, tape sus fracasos y favorezca sus intereses y los de sus amigos.

EFE y RTVE siempre fueron del poder. Primero de Franco y luego, en democracia, del Gobierno de turno. Modelo que se ha replicado en las Comunidades Autónomas para vergüenza de nuestro sistema político. Argumentando que en una democracia no cabía una prensa pública al servicio del Gobierno, Suarez inició el cierre de la Cadena de Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), que hasta la Transición y desde su creación el 13 de julio de 1940 se llamó Cadena de Prensa del Movimiento, y González la finiquitó en 1984. Una vez cerrada, sus trabajadores fueron recolocados en imprentas, oficinas y gabinetes de prensa públicos, hasta su jubilación. Sin embargo, ni Suarez ni González hicieron lo mismo con EFE y RTVE, argumentando para ambas, con razón, que la televisión pública existía en todos los países de la Unión Europea (excepto Luxemburgo) y que EFE era la Agencia estatal de noticias que impedía nuestra colonización por las públicas de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Portugal, principalmente, y nos permitía defender los intereses nacionales en el concierto mundial. En consecuencia, mantuvieron ambas pero no las reformaron jurídicamente para desgajarlas del Gobierno nacional mediante una ley que otorgase su tutela y dirección a organismos independientes (Reales Academias, Federación de Asociaciones de la Prensa, Academia de TV, Asociación Española de Radio Comercial, etc., bajo presidencia no ejecutiva de la Corona), siguiendo el modelo de la BBC, en el caso de la radio-televisión, o de otros países europeos, en el caso de la agencia. Los Ejecutivos de UCD, PSOE y PP las mantuvieron en su regazo porque era lo que les interesaba a ellos y a Javier Arzalluz Antia (PNV) y Jordi Pujol i Soley (CyU), que también querían para sus Comunidades Autónomas una radio-televisión públicas similar al conglomerado RTVE, y una agencia pública de noticias. Y así fueron naciendo organismos públicos de radio-televisión y agencia en aquellas Comunidades cuyos gobiernos quisieron “su” radio, “su” televisión y “su” agencia de noticias, financiadas con publicidad y dinero del contribuyente, botafumeiro de su acción política y, allí donde gobiernan independentistas, adoctrinadoras de la secesión. La radio-televisión públicas y las agencias públicas de noticias, viejos instrumentos de la Prensa del Movimiento, están ahora disfrazados con otros nombres y al servicio de los poderes ejecutivos. Un dislate del que ningún Gobierno quiere prescindir y que ningún primer ministro con mayoría absoluta en el Congreso ha tenido intención de cambiar. Y así nos va.

Así que señores del PP, Vox, CC y UPN, no sean fariseos. Y señores del PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Junst, ERC, BNG, Unidas Podemos y demás especímenes, no se pongan de perfil cuando mandan y vociferen cuando están en la oposición. Si fueran demócratas de verdad no se entrometerían ni en los medios públicos de comunicación ni en los privados. Ya conocen la frase de un verdadero demócrata: “Prefiero prensa sin Gobierno que Gobierno sin prensa”. ¿Saben quién la dijo?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL