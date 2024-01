Flores para la eternidad

“La vida es una aventura que trasciende a nuestra forma lineal de pensamiento. Cuando morimos, no lo hacemos en un sistema aleatorio de bolas de billar que caen en un agujero, sino en un sistema de vida del que no podemos escapar. Nuestra vida es una flor eterna que vuelve a florecer en el ´multiverso´ una y otra vez. Todo lo que hasta ahora hemos llamado casualidad, ya no va a tener sentido. Para mí está claro que estamos en un plano regido, por reglas creadas y no determinadas por azares universales.”

Las afirmaciones vertidas en el párrafo anterior podrían, perfectamente, ser mías, y serían coherentes con todo lo que llevo manifestando desde hace años, tanto en mis artículos como en los libros que he publicado. Realmente no supondría ninguna novedad para aquellos que me conocen o me suelen leer; sin embargo he de decir, en honor a la verdad, que el autor de lo manifestado en el primer párrafo no soy yo, sino un científico de renombre. Estoy hablando del físico doctor Michio Kaku, catedrático de Física Teórica en la New York University [NYU].

Las manifestaciones del doctor Kaku no obedecen a una conversión repentina, ni a una iluminación mística, ni a una ferviente fe religiosa; Lo pregonado por Kaku es fruto de un complejo experimento realizado en un laboratorio de Física, y cuya explicación técnica -aquí y ahora- podría marear, más que aclarar, lo cual no es óbice para que aquellos que lo deseen puedan investigar y profundizar en el tema.

El aval que da seriedad a lo afirmado por Kaku, es su propio currículo:

Michio Kaku se formó en la Universidad Harvard, donde recibió un “Bachelor of Science” cum laude, en 1968, recibiendo además el galardón al mejor alumno en Física. Posteriormente, fue al Lawrence Berkeley National Laboratory, en la Universidad de California, Berkeley, obteniendo el doctorado en Física en 1972. En 1973, pasó a la Universidad de Princeton.

Michio Kaku ocupa, desde hace casi treinta años, la cátedra Henry Semat de Física Teórica en la Universidad de Nueva York, siendo uno de los divulgadores científicos más conocidos del mundo. Presenta y dirige dos afamados programas de radio, amén de participar habitualmente en programas de televisión y documentales.

Es autor, además, de decenas de artículos, así como de varios libros, algunos de ellos traducidos al castellano: La energía nuclear (1986), Visiones (1998), Hiperespacio (2001), El universo de Einstein (2005), Universos paralelos (2008) o Física del Futuro (2011).