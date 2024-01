Patria y destino

Existen determinados artículos que por su naturaleza son más difíciles de escribir que otros. Éste es uno de ellos. He intentado explicar de un modo sencillo aquello que no lo es, para que cualquier persona que lo lea, lo pueda comprender. Me ha costado encontrar la inspiración necesaria para poder transmitir algo que a mí me ha costado de entender; de creer.

Lo que sí puedo afirmar es que la simple lectura de este breve texto, puede aportar más a la vida del lector, que muchos libros de autoayuda; y además, gratis. Si con este simple folio, he conseguido ayudar a una sola persona, me doy por retribuido.

El estoicismo, escuela filosófica nacida en Grecia trescientos años antes de Cristo, dice con razón que no podemos cambiar aquello que no depende de nosotros, pero lo que sí podemos es cambiar nuestra postura frente a las circunstancias impuestas, buscando la mayor comodidad posible dentro del molde en que, a partir de ese momento, vamos a tener que vivir, sí o sí.

Contra una realidad que no hemos buscado, ni elegido, podemos luchar hasta el agotamiento, o bien podemos acoplarnos a nuestra nueva situación, del modo más confortable y llevadero posible, al ser incapaces de poder variar aquello que no depende de nosotros. Obviamente, esta segunda opción es la más inteligente.

Y un servidor, que algo de estoico siempre ha tenido, se ha acoplado, sin prisa, pero sin pausa, hasta lograr una vida, lo más confortable y feliz posible, dentro de un orden preestablecido externamente por otros; o si lo prefiere, impuesto por eso que ingenuamente algunos llaman destino. Un destino cuya incomprensión del mismo, no será un atenuante, ni nos librará de que su brutal aplicación caiga sobre nuestras cabezas.

Egoísta e inteligentemente, siempre he preferido la pasividad; y el tiempo me ha demostrado que era lo mejor que podía haber hecho, dadas las circunstancias. Y es que cuando estás en alta mar, lo más práctico es flotar, dejándote llevar por la corriente, ya que intentar nadar contra ella, tan solo nos puede conducir a sufrir calambres en los miembros, que serán la antesala de una muerte cierta. ´Hacer el muerto´, para no morir.

Pero ese aparente estúpido conformismo, con el tiempo demuestra que una vez acoplado a la nueva situación, cada día que pasa hace que te sientas mejor y más cómodo; casi rozando lo idílico. Y puede que cuando estés tan a gusto, dentro del molde que otros te han impuesto, suceda que te vuelven a cambiar las reglas del juego, en una cruel marcha atrás sin razón ni sentido, que hará que te sientas como un pelele; si te prestas a ello, claro. Porque es en ese momento cuando debes plantarte y decir: ¡Gracias, no más; ya estoy servido!

Y es que cuando ligas estoicismo con cristianismo, (y un servidor es más cristiano que estoico), será el poder de la oración, el que te permita encontrar paz y felicidad, dentro del ´supuesto infierno´ donde otros, para ´castigarte´, te han metido.

Por supuesto, todo lo antedicho está referido a nivel individual, personal, porque cuando hablamos de colectivo, entiéndase como tal, todo lo que engloba valores tales como patria, civilización, cultura heredada, y salvaguarda de principios, no cabe sumisión, tibieza, ni ´buenismo´. Ni cabe sentarse en la puerta de casa esperando paciente, ver pasar el cadáver del dictatorial enemigo. Porque entonces ya no estaremos hablando de nosotros como personas individuales, sino del destino de nuestros hijos, por lo que nos liaremos la manta a la cabeza y acabaremos a… ¡Sí, así!, por mal que le sepa al estoicismo.