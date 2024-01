En la República de los tontos, no cabe uno más

No deja de ser paradójico que frente a la bandera constitucional española se enarbole en manifestaciones públicas y algarabías callejeras, la bandera tricolor republicana como símbolo e ícono de libertades públicas.

Y es que el estado actual de nuestra nación tendrá mucho que enmendar, pero sí de libertades ciudadanas es de lo que hablamos, el actual sistema de Monarquía Parlamentaria que rige la España de 2024, le da sopas con honda a las libertades existentes durante la IIª República Española.

Si alguno duda de mis palabras, no tiene más que leer la represiva, fascista y autoritaria, “LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA”, o la clasista “LEY DE VAGOS Y MALEANTES” [*] que presumía como delincuentes, carne de campo de concentración, a los parados sin trabajo que vivían en zonas marginales.

Si extrapolamos LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA a la España de 2024, la mitad de los medios de comunicación, junto a la totalidad de las Redes Sociales, iban a ser intervenidos por la autoridad gubernamental, amén que tendrían que habilitar campos de concentración (como los existentes en la IIª República), para que cupiésemos todos aquellos que discrepamos públicamente del sistema político actual y su casta. Claro, que eso de momento. Denle tiempo a Sanchinflas y su banda, y verán cómo todo se andará.

Hoy de momento en España, con un régimen de Monarquía Parlamentaria, es legal la utilización y exhibición de banderas republicanas, amén de la existencia legal de multitud de partidos de dicha ideología, que legítimamente puedan hacer proselitismo en época electoral, en los espacios gratuitos de la radiotelevisión pública. Sin embargo en la España de la IIª República, era un delito grave que los ciudadanos de ideología monárquica defendiesen o hicieran proselitismo de su ideología. Lo curioso del caso es que en 1931 los partidos republicanos españoles llegaron al poder, gracias a que en la monarquía parlamentaria española de los años 30, éstos eran legales y podían ser votados por los ciudadanos.

¿Quiénes eran entonces los fascistas y quiénes los demócratas?

Esto es lo que hay. A partir de ahí que cada cual enarbole la bandera que más la apetezca, y grite lo que le dé la gana, sin miedo a dar con sus huesos en la cárcel, tal y como le hubiese sucedido en tiempos de ese presunto ´icono de libertades ciudadanas´, llamado IIª República Española.

En la España actual, más que hablar de falta de libertad, cabría hablar de falta de cultura y desconocimiento de nuestra Historia, algo esto último que ya se están encargando que ocurra, al meter el Estado la cuchara en el plato de los historiadores.

Quisiera que quede constancia que ni soy monárquico, ni nunca lo he sido, lo cual no es óbice para que no tenga más bandera que la ROJA Y GUALDA, y sea fan de LOS REYES MAGOS…, Y EL DE BASTOS.

NOTA:

[*] La Ley de Vagos y Maleantes fue redactada, debatida y aprobada por las Cortes de la Segunda República Española, y firmada y promulgada por su presidente, Manuel Azaña, el 4 de agosto de 1933.

