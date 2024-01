‘Sanchísimo’ nuestro que vuelas por los cielos, el escándalo nuestro de cada día, dánoslo hoy…

Qué unas señoritas se dediquen a repartir en la puerta de un burdel de carretera, unas ´agendas ́ donde figuren expresiones tales como “necesito una cerveza y follar también”, “lo que necesitas es un buen polvazo”, “Busco una relación como un cuento de hadas, pero si me toca una peli porno tampoco me quejo”, “Quiero a un hombre que me apoye en la pared”, podrá gustar más o menos, pero no es un delito. Claro, a no ser que se considere dicha terminología como ´apología heterosexual-binaria´, que aunque hoy aún no es delito, todo se andará. Tan solo denle tiempo al felón y su gineceo.

Amén del furor uterino y telarañas en el ídem, que dichas frases revelan, poco más que añadir, salvo un ´pequeño´ detalle, y es que dichas ´agendas corporativas´ se distribuyeron el pasado día 5 de enero, entre los asistentes a una cabalgata de los Reyes Magos; en la España de 2024, donde cada día hay un escándalo nuevo que tape el de la jornada anterior.

Según informa el bufete de “Abogados Cristianos”, dicha agenda, presuntamente pagada y distribuida por el Ayuntamiento PSOE de San Fernando (Cádiz), con dinero público, fue dispensada entre los asistentes a la cabalgata de los Reyes Magos, celebrada en dicha localidad, el pasado día 5.

De momento ya está en marcha la presentación de una querella criminal, promovida desde dicho despacho de abogados, contra la Concejal de Infancia de San Fernando, Nerea León, por un delito de difusión de material pornográfico entre menores de edad (art. 186 del Código Penal).

Eso sin perjuicio que algún empoderado colectivo de la ´Agenda de Colorines & Sobacos Morados Resilientes, los ´empaquete´ también, por ´apología heterosexual-binaria´.