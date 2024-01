¿Hay materia jurídica para imputar y destituir a Sánchez?

¿Si en Francia, Italia o Alemania el máximo responsable del poder Ejecutivo hubiese hecho lo que Pedro Sánchez Pérez-Castejón lleva haciendo en España contra la Constitución, estaría destituido y procesado.

Allí no toleran que el Presidente de la República, el Canciller o el presidente del Consejo de Ministros incumpla la máxima ley, ceda a los chantajes de los independentistas a cambio de seguir en el cargo, secuestre el poder Legislativo, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional, e intente hacer otro tanto con el poder Judicial.

Implantar los idiomas regionales en el Congreso y en el Senado, sedes de la soberanía nacional y siendo “El castellano la lengua española oficial del Estado”, que “Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” (Artículo 3 de la CE) y prometer a Junts una ley orgánica de garantía del plurilingüismo en toda España; permitir que la enseñanza la controlen los independentistas, la impartan solo en catalán y enseñen una historia falsa de España y de esa Comunidad Autónoma para adoctrinar en la secesión a las nuevas generaciones; sufragar medios públicos de comunicación que defienden, alientan y trabajan para lograr la independencia del territorio patrio desde el que emiten; consentir que localidades y calles se rotulen solamente en el idioma regional y que las administraciones públicas de esas comunidades hagan otro tanto con los escritos oficiales; declarar que los jueces judicializan las decisiones políticas, señalando con nombres y apellidos a cuantos magistrados les viene en gana; autorizar subvenciones y premiar a instituciones públicas y privadas que trabajan para lograr la escisión de una parte de España; negociar con un prófugo de la Justicia que ha perpetrado un golpe de Estado; elaborar una ley de amnistía para favorecer a los protagonistas de ese golpe de Estado; poner a los diplomáticos españoles a su servicio y no al de España; lesionar continuamente garantías democráticas elementales como la igualdad entre españoles; paralizar la incorporación a la Ley de Enjuiciamiento Civil de un nuevo artículo 43 bis sobre la “cuestión prejudicial europea” para no obstaculizar la impunidad a los golpistas; elaborar un proyecto de ley orgánica para transferir a Cataluña el control de la inmigración y recursos para llevarla a cabo, y todo ello para seguir en la presidencia del Gobierno porque “hago de la (mi) necesidad virtud”, ¿es o no es saltarse permanentemente la Constitución y gobernar como un autócrata? Este proceder de Sánchez, que también escandaliza en la Unión Europea y es causa progresiva de aislamiento y pérdida de influencia de España, dentro y fuera de las instituciones europeas, ¿forma parte de una inmunidad especial que desconocemos?

A la vista de estos hechos resulta incomprensible para cualquier demócrata que ningún tribunal, de oficio o a instancia de parte, esté actuando para inhabilitar a Sánchez.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL