El RACE y el Gran Premio de España de Fórmula-1

Si Carmelo Sanz de Barros, presidente del Real Automóvil Club de España (RACE), institución histórica del automovilismo patrio y constructor y propietario del Circuito Permanente del Jarama, tuviese más sentido de la tradición y compromiso con sus antepasados, habría contribuido positivamente al feliz regreso a Madrid del Gran Premio de España de Fórmula-1, en lugar de obstaculizarlo.

Pero como seguimos siendo un país poco amante de las tradiciones, desagradecido con los propios y genuflexo con los de fuera, el RACE se ha quedado fuera de las gestiones y de todos los actos públicos en los que se ha presumido y presumirá -y con razón- de haber logrado el regreso a Madrid (a partir de 2026) de una prueba del mundial de automovilismo de Fórmula-1con la misma regla de antaño: que los dineros públicos sigan excluidos de un negocio privado. Así ocurrió desde que el RACE decidió arriesgar sus presupuestos durante todos los años que organizó el GP de España:1967, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981, alternado al principio con Barcelona, que lo hizo en 1969, 1971, 1973 y1975. Y todos presididos por el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón y después SM el Rey Juan Carlos I.

El Circuito del Jarama, construido y financiado por el RACE, se inauguró el 1 de julio de 1967 con el ingeniero español Alessandro Rocci como director de obra y bajo proyecto del holandés John Hugenholtz, diseñador también de los trazados de Zandvoort (Países Bajos) y Suzuka (Japón). En sus inicios fue explotado por la empresa ODACISA, de Miguel Pérez Mínguez, que consiguió la exclusiva otorgada por la Junta Directiva del RACE, presidida por José María de Areilza, conde de Motrico. En 1970 le sucedió en la presidencia de la institución Francisco Moreno y de Herrera, conde de los Andes, que no renovó el contrato con ODACISA y decidió con arrojo que el RACE explotase directamente el Jarama, bajo la mano directora de su vicepresidente, Jose María Padierna de Villapadierna y Avecilla, marqués de Villapadierna. Cometido que mantuvo con entusiasmo y brillantez su sucesor, Fernando Falcó y Fernández de Córdoba, marqués de Cubas, también con la ayuda de Villapadierna. Y en esa época gloriosa del Jarama fue cuando el propietario de un circuito permanente de carreras firmó con Bernie Ecclestone, patrón, dueño y señor de la Fórmula One Management, Fórmula One Administration y Formula One Constructors Association (FOCA), un contrato de explotación conjunta del Gran Premio de España de Fórmula-1, primero en la historia de la FOCA, para repartir pérdidas o ganancias, y el primer organizador de un evento de masas al aire libre que contrató en España una póliza de seguro que garantizaba el cien por cien de la recaudación por venta de entradas (aforo completo) en caso de lluvia. Fue con la aseguradora inglesa Lloyd´s porque la del RACE, en aquél entonces Omnia, no se atrevió en vista de que en las dos ediciones anteriores había llovido y las tribunas estuvieron vacías.

En sus doce años de presidencia, Carmelo Sanz ha incrementado la facturación del RACE de 90 a 190 millones, con una base de socios de 310.000, y mejorado y modernizado las obsoletas instalaciones del Jarama, pero se ha equivocado en no apoyar la vuelta a Madrid del Gran Premio de España, quizás por sus ataduras con la Federación Internacional del Automóvil, en la que desempeña el cargo de presidente de su Senado, y a pesar de la petición y buenos oficios de José Vicente de los Mozos Obispo, presidente de IFEMA; Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, y Luis García Abad, mano derecha de Fernando Alonso, autores del logro, con el apoyo incondicional de Jose Luis Martínez-Almeida Navasqüés, alcalde de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Ángel Asensio Laguna, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

El último director del Circuito del Jarama en organizar en Madrid el Gran Premio de España de Fórmula-1fue Carmelo Ezpeleta Peidró, quien más tarde y tras participar en la construcción del Circuito de Montmeló fue nombrado director ejecutivo de Dorna Sports, organizadora del actual Mundial de Motociclismo, que se celebra bajo la marca Moto GP (Moto 3, Moto 2 y Moto GP), y del que posee los derechos de explotación comercial hasta 2045. Gracias a Carmelo Ezpeleta el mundial de motociclismo habla español por los cuatro costados, ha potenciado el nacional hasta cotas jamás alcanzadas, y contribuido a que España domine en casi todas sus categorías y tenga campeones mundiales en las tres. Y por eso de que seguimos siendo un país desagradecido con los suyos, Ezpeleta, el mejor embajador de España en los 7 países asiáticos en donde se celebra uno de los 22 Grandes Premios de Motociclismo (que se lo pregunten a los titulares en esos lugares), aún no ha recibido el Premio Princesa de Asturias del Deporte ni ninguna otra distinción nacional de tronío y raigambre. Él, artífice de todo lo que España es y significa en el mundial de motociclismo. ¿Hasta cuándo esta injusticia?

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL

Ex director del Circuito del Jarama