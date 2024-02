SOCIEDAD POLÍTICAMENTE IDIOTIZADA

Admirable. ¡Qué mujer tan libre y empoderada! Ahora, piensen por un momento, lo que pasaría si el compañero de Carol, de nombre Jesús (un hombre, con perdón), dijera lo mismo que Carol, la mujer citada:

‘No es la folladora gemidora que buscaba’.

Para empezar, hay tanto imbécil/a de progreso, que sería calificado como un intolerable machista. Después, se destacaría su falta de sensibilidad hacia la mujer, a la que trata de manera despectiva e insultante. Sigamos. Las tertulianas/os/es, dirían que aquí hay un delito de odio contra las mujeres, a las que considera ‘folladoras gemidoras’. ¡A comisaría esposado!¡Y habría dicho lo mismo que Carol!

Antes de ser detenido y esposado, Jesús añade algo aún más imperdonable, lo que le confirma como un machista/terrorista de libro: ‘He follado a muchas ‘folladoras gemidoras’ para sentirme poderoso’. O sea, dice lo mismo que dijo Carol.

Esto no se puede consentir. La sustituta de Irene Montero, Ana Redondo, debe tomar cartas en el asunto y hacer una declaración institucional. ¡No pasarán!¡El machismo mata más que el covid-19!

Última Hora. Pedro Sánchez hace una declaración institucional en defensa de la dignidad de las mujeres. Viste traje color violeta, los labios pintados de rojo socialista y pendientes feministas.

Núñez Feijoó, para que no digan que es un facha, se ha colgado un piercing en la nariz. Traje gris, color ala de mosca y corbata violeta, con una imagen de Felipe González.

Abascal se ha presentado con el traje (el que le aprieta) y corbata de siempre, por lo que ha sido abucheado por los separatistas antiespañoles y los sindicatos come gambas.

Yolanda, Irene (Ana), Bellarra, Pam Pam y un largo etcétera de gentes de progreso, dando saltitos acompasados mientras cantan, ‘El machismo mata más que el covid y el cambio climático’.

Jesús, no el Jesús de Nazareth sino el de First Dates, ha sido internado en un jardín de reeducación. Sus Señorías, en el Parlamento español están debatiendo el temario y actividades que serán obligatorios en el mencionado jardín.

Según rumores de última hora, no se permitirán comentarios, artículos, etcétera que se refieran, en tono irónico, a sucesos atentatorios contra la dignidad de las mujeres. Seremos inflexibles con el terrorismo machista.

Más rumores no confirmados. Para reforzar el control y la represión de la libertad de expresión mal entendida, como estos casos de ironías machistas de mal gusto, se creará la ‘Fundación para la Libertad Bien Entendida’. Todavía no se puede concretar el montante de millones de euros que se dedicarán a esta gran y necesaria labor de proteger la dignidad de las mujeres. Que no se preocupen los ciudadanos progresistas porque pagarán los ricos.

La Conseja de Ministras, en una reunión urgente, ha decidido que todos los colegios de lo que queda de España, tendrán profesoras de refuerzo. Refuerzo de la libertad bien entendida. No basta con impartir clases de sexualidad a los niños, aunque es un gran avance. Irene Montero (ahora Ana Redondo) dijo, en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, que “los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quienes le dé la gana”.

Esto es un éxito extraordinario. Además, pueden usar preservativo, o no, según decida la niña. Hay que acostumbrarse, desde pequeños, a empoderar a la mujer. Pero, a pesar de este avance progresista que asombra al mundo entero, hay que profundizar más. Nunca nos cansamos de mejorar.

Así pues, no basta manosear el pitorro y el conejito desde la más tierna infancia, algo prohibido hasta ahora por las fuerzas reaccionarias de la derecha extrema. Hay que dejar que la mujer (tanto Carol de First Dates, como las niñas) pueda exigir cualquier método o preferencia sexual. Hay que terminar con siglos de opresión machista en la que la mujer no podía decidir nada. Sólo abrir las piernas. ¡Qué horror!

Y en esas, alguien (seguramente un hombre) da un portazo y me despierto. Todavía no estoy detenido.

PD. Ya estoy despierto. ‘La ministra Irene Montero en julio 2023, dijo: ‘Hay que convertirse en «policía de las bromas» para evitar que se propaguen los «discursos del odio’.

Stalin no lo mejora.

Me pregunto si una sociedad- en parte- políticamente idiotizada, que valora, con injusta y radical desigualdad, a Carol (¡bravo a la mujer empoderada!) y Jesús (¡Depravado machista terrorista!), a pesar de decir lo mismo, puede darse cuenta del grave peligro que el socio de terroristas y golpistas, Sánchez, representa para la democracia, la Constitución y España. ¿Qué opinas, Alberto? ¿Gestión y moderación?

La idiotez política- en España- es tan grande, que mucha gente traga (bastantes por miedo al qué dirán) que LAS mujeres son víctimas, y LOS hombres, verdugos. ¡Cuánto rencor y cuánta estupidez!

PD. El 32’5 por ciento de las mujeres, reconoce que las políticas de igualdad discriminan a los hombres.

Un fuerte aplauso a estas valientes y honestas mujeres. ¡Hay esperanza para frenar el odio/desprecio hacia el hombre, del feminismo radical y el movimiento woke!

Los hombres (algunos ya mentalmente castrados, por tragar que ser hombre es una vergüenza) reconocen lo mismo que estas valientes/honestas mujeres, pero sólo se atreven un 44’1%.

Sebastián Urbina