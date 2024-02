Cartas desde Marte

He sentido una profunda tristeza, no exenta de desconcierto, tras escuchar sentenciar ´ex cátedra´, a ´Su Sanchidad´, que “COMO TODO EL MUNDO SABE, EL INDEPENDENTISMO CATALÁN NO ES TERRORISMO”. Es decir, que no soy de este mundo, porque yo no lo sé. Y aún no ha nacido el trilero mago de feria que me diga, qué es lo que sé y lo qué no sé.

Claro, que conforme he ido transmitiendo entre mis conocidos, el desasosiego que las palabras del ´Gran Hermano´ me ha producido, he descubierto que no soy el único marciano, sino que en el ´imaginario´ mundo de ´Sanchinflas´, los marcianos somos legión.

En fin, toda una odisea espacial, si a este ´pastel´ le añadimos como guinda las palabras de Lady Tucán: ´Los ricos están preparando cohetes para huir de la Tierra´. Es decir, que los ricos ´come gambas´, sí pertenecen al mundo del ´Maduro spain´, y saben lo que él sabe; lo cual hace comprensible que se quieran largar allende las estrellas. La duda es si también les van a subvencionar el combustible de los cohetes, amén del catering de cigalas y gambas con fular.

En fin, que vayan donde les rote. Como si se quieren ir a ´tomar por saco´ con el ´Major Tom´.

Pero por favor, a Marte, no; que aquí vivo yo.