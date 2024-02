La china en el zapato

L“Un poco de rebelión de vez en cuando es algo bueno”

Con esta frase, el tercer presidente de los EEUU defendía el derecho de los pueblos a defender sus ideas contra cualquier ataque, interno o externo.

Y tres revoluciones han marcado un cambio rotundo de era política mundial: la francesa, la americana y la rusa.

En todas ellas fue el pueblo el que, harto de la tiranía, se alzó contra el poder establecido.

En la actualidad, una amplísima parte de la sociedad española alza sus protestas contra el gobierno actual, formado, curiosamente, por quien perdió las últimas elecciones generales. Y esas protestas se materializan, no solo en una profusa redifusión de mensajes en las redes sociales, sino que es el tema central de noticieros y tertulias de los medios de comunicación.

Es evidente que esta ira, solamente verbal, no la personalizan todos los españoles; un amplio colectivo de ellos, no solo comparte las ideas del gobierno, sino que, cínicamente, considera que todas las medidas legislativas con que nos amenazan son necesarias para la convivencia.

Y es, en este punto, límite entre la libertad y la esclavitud, en el que la sociedad civil ha de tomar conciencia de que, en términos lícitos de autodefensa, es ella misma la que ha de defenderse de esa política perniciosa que desarrollan sus representantes, elegidos por ella misma.

No deja de resultar paradójico que, siendo estos mandatarios elegidos por el pueblo, en razón de sus promesas electorales, posteriormente, vulneren impunemente aquellos compromisos y, no solo, las incumplan, sino que las contraríen o retuerzan a conveniencia, convirtiendo en consuetudinaria la frase del profesor Tierno Galván: “Las promesas electorales se hacen para no cumplirse”.

Pero, como digo, el ejercicio del simple derecho al pataleo, resulta claramente insuficiente para torcer la peligrosa deriva política de España que, de facto, supone sustituir un régimen democrático por otro dictatorial como el que anteriormente nos gobernó.

Y, en tal sentido, haciendo bueno el dicho que reza “obras son amores y no buenas razones”, un grupo de españoles ha formado un movimiento de rebeldía civil contra el actual régimen político, en forma de Asociación denominada PROTEGER ESPAÑA, en el que tienen cabida todos los españoles, a los que repugna el troceo de España que se avecina, y la utilización del poder político, por parte de nuestros representantes, con fines espurios y en provecho propio.

Y los españoles, como señalamos anteriormente, han de entender que solamente nosotros, de manera agrupada y organizada, podemos corregir la situación política, al margen del color ideológico de los gobernantes.

Un refrán, que resulta de plena actualidad, es aquel que aconseja: “Hacienda, tu amo te atienda y, si no, que te venda”.

Si pretendemos ser españoles y vivir en una España que sea de todos nosotros, habremos de esforzarnos en defenderla; en otro caso, ningún derecho tenemos a exigir el respeto de los ladrones que nos gobiernan, porque somos nosotros mismos los que los hemos elegido y, luego, los dejamos que campen a sus anchas.

La Asociación PROTEGER ESPAÑA tiene preparada una amplia batería de acciones, en defensa de los intereses y derechos de los españoles; para ello, solamente se requiere un factor, que garantice su representatividad: un elevado número de asociados.

Así pues, desde este grupo civil de presión, del que formo parte, invitamos a todos los españoles, indistintamente de su ideología y condición social o profesional, a que se unan a este movimiento en el que la integración es gratuita, y comiencen a defender, uniformemente, lo que es suyo: España.

Muchos ya lo están haciendo.