Cartas desde Tailandia, al felón

Una de las formas de subsistir moral, cultural, intelectual, y neuronalmente, es, amén de no prestarme a ser ´lobotomizado´ por los medios de comunicación del ´régimen plurinazional sanchista´, es conectar todos los días con los medios de ´La Resistencia´.

De entre ellos destacaría hoy, amén de ´LA SEGUNDA DOSIS´ de ´PERIODISTA DIGITAL´, el canal ´Exiliado Fiscal (Economía / Marketing / Política)´, que produce y presenta Hugo Reyes Navarrete, un paisano mío que por numerosas razones que comparto plenamente, decidió autoexiliarse en Tailandia.

Tal vez por vivir fuera del alcance legal y físico, de las garras del sátrapa y sus secuaces, suele ir un poco más allá que el resto de críticos con el felón.

Cuando hoy (ayer) a las 8 horas he conectado con su canal, me he encontrado un auténtico carrusel de ´capones al felón´, donde el valenciano ha estado francamente fino con el bisturí.