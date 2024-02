La ley de amnistía del PSOE vulnera derecho de la Unión Europea

Cualquier ley de España, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, tiene necesariamente que respetar, entre otros, los valores de la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el acatamiento de los derechos humanos.

La presunta ley de amnistía vulnera directamente la Constitución Española no sólo porque la misma no contempla una medida de gracia general sino también porque asalta al Estado de derecho en España puesto que no corresponde a los partidos dominar a este esencial principio de gobernanza, sino a las leyes generales, predeterminadas, iguales para todos y permanentes que rigen. De la misma forma, específicamente, no cumple con el valor y el derecho fundamental de igualdad ante la ley

Se vulnera directamente el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, expresamente, el artículo 20 de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea.

Se viola también con esa disfrazada ley el principio de separación de poderes – el derecho a la tutela judicial efectiva – ya que la amnistía priva no sólo a los jueces de su función de juzgar los hechos que, en el momento de su ocurrencia, constituían un delito o falta sino, incluso, a las víctimas que se ven privadas de su derecho a una protección judicial efectiva.

Se vulnera directamente el artículo 47 de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea.

Compete al Tribunal de Justicia de la UE y a la Comisión establecer si los hechos que pretende cubrir la ley de amnistía y los procedimientos establecidos para ello respetan el Estado de derecho.

Compete al Consejo de la UE constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Cuando se haya efectuado la constatación referenciada, el Consejo podrá decidir que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro, aunque sus obligaciones continúen siendo vinculantes para el mismo.

La pretendida ley, además, perdona los delitos de malversación de caudales públicos que suponen la desprotección de los intereses financieros no sólo de España sino también los de la Unión Europea, intereses que están ligados al presupuesto de la Unión y que afectan a los fondos europeos entregados al Estado.

Se vulnera la Directiva sobre la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

Además, la proposición de ley que comentamos, incluye los delitos de terrorismo cuando todavía no haya recaído sentencia o esta no fuera firme. Sin embargo, la norma europea exige que estos delitos de terrorismo se tipifiquen como delito sin más requisitos de vinculación europea concreta. No se puede amnistiar el delito para un ámbito delimitado como pretende la ley, además de infringir con ello el principio de igualdad.

Se vulnera la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.

También, con la ley de amnistía, quedan sin efecto las medidas cautelares y las órdenes de busca que son contrarias a la cláusula del Estado de derecho, pues tales medidas y órdenes, no parten de una ley con su carácter de norma general.

Se vulnera el Tratado de la Unión Europea pues se atenta directamente a la división de poderes e independencia judicial.

Por lo demás, los jueces españoles, como jueces europeos, están vinculados al derecho europeo y a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no pueden aplicar cualquier norma, incluyo leyes, que se opongan al derecho de la Unión Europea, incluso, no sería necesario ni siquiera plantear por el juez español de forma simultánea a la inaplicación de esa ley de amnistía una cuestión prejudicial interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Antonio Sánchez-Cervera