El Gobierno Sánchez es responsable de la muerte de los dos guardias civiles, por omisión

He dormido sobresaltado, e indignado, de ver como tres Agentes de la Benemérita han sacrificado sus vidas por el bienestar y seguridad de los españoles.

Una vez más.

Otro ha sufrido la amputación de un brazo, según los medios…

¿Y qué hacen esa persona inútil que ocupa la Presidencia del Gobierno, o su incompetente delegado, el ministro del interior…?

Pues ignorar las peticiones del Cuerpo, y no dotar a los guardias civiles de los medios materiales mínimos, imprescindibles, para poder enfrentarse con éxito a las organizaciones criminales que están llenando España de drogas.

Es una responsabilidad por omisión, y más en una nación que acoge a millones de personas, que vienen con una mano delante y otra detrás, sin presente ni futuro, y a quienes alojamos en hoteles de cuatro estrellas.

¿Será por dinero…?

Y esta dejadez gubernamental nos hace suponer –piensa mal y acertaras-, que hay demasiados intereses ocultos en facilitar la llegada de grandes cargamentos de droga a nuestra Patria.

El todavía ministro del interior, sigue sin dimitir, y no solo eso, sino que ni siquiera se atreve a visitar el lugar de los hechos, no sea que en lugar de saludos reciba reproches.

Y es más, recientemente desmanteló un grupo especial operativo de guardias civiles, que estaba cosechando grandes éxitos en la lucha contra el narcotráfico.

Tal vez, precisamente, por eso.

¿Y qué decir tiene del grupo de delincuentes, que en las playas coreaban a los traficantes de drogas, y aplaudían los asesinatos que ante sus propias narices se estaban realizando…?

Son basura, escoria de nuestra sociedad, y deberían ser identificados, si es humanamente posible, e investigados, para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos.

La Benemérita, que desempeña funciones policiales, pero tiene naturaleza militar, es el Cuerpo más sacrificado de España, y solo hay que ver la alta calificación y valoración que tiene por la población.

Escribo a vuelapluma, pero no me quedaría tranquilo si no manifestara mi opinión al respecto, y el deseo de que se denuncie a las autoridades políticas que están impidiendo que la Guardia Civil tenga los medios que necesita para poder ejercer sus funciones con seguridad y eficacia.

¡Viva la Guardia Civil, y Viva España

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escrito