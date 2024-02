La ruinosa y sectaria industria del cine

Y Dios (más bien el Demonio), voló sobre Valladolid, y aterrizó en el conclave de los chupa subvenciones, donde se encontró en su salsa, rodeado de payasos y titiriteros varios.

Pedro Sánchez no tuvo tiempo –ni cojones- para ir al velatorio o al entierro de los dos guardias civiles asesinados por el narcotráfico.

(Asesinados, no muertos, como dice él. La muerte es natural, pero el asesinato no. Y no hace falta ser jurista para saberlo).

Y los come gambas y cobra subvenciones tampoco honraron debidamente a los dos Agentes de la Benemérita, caídos en acto de servicio.

Pero, eso sí, necesito un Falcon y un Superpuma para hacer el trayecto de Madrid a Valladolid, porque él lo vale.

O, al menos, eso cree, en su ignorancia

Y lo que me extraña es que no construyeran un pasaje subterráneo para poder asistir al evento, sin ser insultado por el pueblo español.

Mientras tanto, miles de agentes de la guardia civil, a las órdenes del pequeño Marlaska, y de la correa de transmisión de los delegados y subdelegados del gobierno, ordenan a los agricultores que no vayan a Valladolid ni a la calle Ferraz, de Madrid, sede de la partida socialista.

He oído esta mañana una entrevista con el alcalde de Barbate, quien decía que, ante la presencia de varios narco lanchas en el puerto de la localidad, para refugiarse del temporal, llamó al subdelegado del gobierno en Cádiz para informarle de esa situación y, se supone, el citado subdelegado dio instrucciones a la comandancia de la guardia civil para actuar en consecuencia.

(Es solo una suposición, y la suposición es mía).

Ahora bien, ¿quién dio la orden de enviar a una previsible muerte a varios guardias civiles, con una total falta de medios…?

Convendría aclararlo y publicarlo, y estoy seguro de que la Benemérita ya lo habrá hecho, o estará en ello.

Y sobre “la industria del cine”, más bien la ruina del cine…

¿Es normal que un “negocio” reciba el doble de dinero en subvenciones de lo que es capaz de facturar…?

Hace ya años que no veo ningún bodrio español, perdón, película.

Y estoy encantado.

Mi cabeza y bolsillo lo agradecen.

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor