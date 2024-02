EL CHOLLO DE LA GUERRA CIVIL

Las guerras siempre benefician a unas personas sin escrúpulos que hacen caja con el sufrimiento y la sangre del pueblo.

Por desgracia no es una teoría, basta ver los miles de millones que se gastan en armamento; como dicen en las películas, si quieres encontrar al asesino busca entre los que se benefician y sigue la pista del dinero.

Preparar a alguien para que esté dispuesto a morir matando a otro que no conoce requiere un trabajo previo, hay que deshumanizarlo dando una imagen distorsionada de él; parece una tarea difícil pero no lo es, buscas lo negativo de la persona y lo agrandas. No funciona si el pueblo tiene espíritu crítico aunque en la actualidad eso problema es menor, pones los medios de comunicación 24 horas al día 365 días al año hablando mal del grupo al que quieres combatir, primero lo descalificas con insultos como fascista, machista, xenófobo hasta consiguer que los odien.. Por desgracia no es una realidad virtual, solo debemos entrar en las redes sociales para darnos cuenta que es una triste realidad. Los agricultores son millonarios que explotan a los demás como prueba el que tienen tractores y no mulas, el guardia civil asesinado sería de VOX,, no queremos los aparatos para detectar el cáncer donados por Amancio Ortega, nuestro cine no está subvencionado, hay que boicotear todas las conferencias de los fachas…y todo ello en nombre de la democracia, como decía Trillo:»Manda huevos».

Les da igual que no lleguen a final de mes, que sus hijos no tengan futuro, que no puedan pagar alquileres dignos; son como esas parejas divorciadas cuyo único fin es machacar al otro aunque tenga que meter a sus hijos por medio.

No razonan, hablan desde el odio inoculado por los que se aprovechan, es una pérdida de tiempo intentar dialogar ya que ellos hablan desde los sentimientos, desde las tripas.

Llegado a este punto, lo único que podemos hacer es controlar la maquinaria sembradora de cizaña, parece algo secundario aunque podemos comprobar lo dañina que puede ser mirando cómo ha conseguido en dos generaciones inocular a españoles emigrados a Cataluña el odio a España mediante la educación y los medios de comunicación, otros emigrados a Madrid , muchos procedentes de los mismos pueblos, no lo sienten.

No es nuevo; en el Quijote, pozo de sabiduría, el cura y el barbero examinaron los libros que leía Alonso Quijano conscientes de que habían influido en su comportamiento.

En España la guerra benefició a los de siempre en su momento pero todavía hay miles de parásitos que, aunque parezca mentira, viven de ella. No preparan al pueblo para el combate aunque lo adoctrinan con el fin de que no voten al presunto enemigo, antes Franco, luego el PP, ahora VOX. Cambian de enemigo sobre la marcha según sus intereses, Puigdemont y Otegui eran lo peor pero parece ser que estábamos equivocados, el primero es una víctima y el segundo un santo.

Cuando veo las propuestas de nuestros políticos no encuentro proyectos dignos de tener en cuenta. Da igual, el partido es la nueva religión, si cambias para ver si mejoras te conviertes en un renegado o lo que es peor cometes un pecado de apostasía. La estupidez llega a tal punto que vemos periódicamente desbordarse el río Ebro que tira en cada crecida el agua sobrante que permitiría regar el levante español, crear riqueza( 5000 millones anuales) y trabajo pero preferimos tirar el agua al mar, recogerla salada contaminando y gastando energía para transportarla en barcos al lugar donde la hemos tirado, de locos. Y qué decir de la sanidad, si eres de una comunidad pero necesitas operarte en otra o no te dejan o te marean y así todo. La pregunta es ¿ qué bemoles han hecho los miles de políticos que han dirigido el país durante los 46 años de democracia?

Nuestros hijos viven peor que nosotros y esperemos que nuestros nietos no vivan igual que nuestros abuelos. El 53% de los jóvenes con edades comprendidas entre 25 y 29 años así como el 25% de los adultos entre 30 y 34 años viven en casa de sus padres. Muchos ven con preocupación su jubilación, la mayoría son conscientes de que no podrán comprar un piso ni formar una familia ya que cobran una media de 1400 euros mensuales.

Debo reconocer que no entiendo nada, pertenezco a la generación de la postguerra, teníamos peor calidad de vida aunque sabíamos que con esfuerzo conseguiríamos una mejora económica, social y cultural, teníamos esperanza en que progresaríamos aun estando peor preparados que los jóvenes actuales. ¿Qué falla? Lógicamente el mundo ha cambiado, la globalización está influyendo de forma decisiva, hay que competir con países de bajos salarios aunque si nos comparamos con los países de nuestro entorno podemos comprobar que nos estamos alejando de ellos. En 2022 España tenía los salarios debajo de la media de la UE. Otro parámetro preocupante es el porcentaje de vivienda de alquiler social, mientras Austria dedica el 23%, nuestro país tiene el 1,1% superando sólo a Lituania con el 0,8% y Chequia con el 0,4%.

Con los medios actuales el problema de la vivienda tiene fácil solución si los políticos quisieran resolverlo. Nuestra generación lo vivió en sus carnes debido a los estragos de la guerra así como la emigración masiva del campo a las ciudades, proliferaba el chabolismo en las periferias de las grandes urbes aunque, a diferencia con las administraciones actuales que se limitan a hacer promesas en épocas electorales, la administración de época llevó a cabo un programa de vivienda real y consiguieron construir más de 4 millones de pisos para la clase trabajadora, incluso los sindicatos colaboraron para resolver el problema creando la Obra Sindical del Hogar que construyó 138000 viviendas

Si tuviésemos un parque de hogares de bajo alquiler podríamos ayudar a los trabajadores y al país al hacernos más competitivos. Las soluciones no son utópicas, se han aplicado con buenos resultados en situaciones históricas complicadas.

Ahora toca otra vez elecciones, llevamos cientos pero son raras aquellas en las que se proponen programas concretos para la mejora de la sociedad, sigue el lenguaje guerracivilista , se potencia el odio, el objetivo es que no gane el otro, como si estuviésemos en una guerra contra los que piensan diferente, los que aportan otras ideas al debate público, una contienda ideológica sin cuartel, lo incomprensible es que se hace en nombre de la democracia cuando esta se basa en el respeto de las ideas de los demás.Parece un sinsentido aunque, mirándolo bien, miles de parásitos viven a cuerpo de rey a nuestra costa, ellos utilizan nuestra maldita guerra civil que terminó hace 85 años, se dice pronto, para enfrentarnos y dividirnos. La guerra no ha terminado ni terminará mientras les sea rentable.

José Maseda García