GALICIA, LA PROPAGANDA,  LA VIGA Y LA MOTA

Veo un vídeo, en Europa Press, en el que María Jesús Montero critica que Feijóo «mientras estaba pactando con Junts un indulto, arengaba a los ciudadanos a que ATACARAN sedes del PSOE y salieran a las calles».

Estos socialistas deben de pensar que somos tontos. Arman una escandalera por unos posibles SONDEOS O TANTEOS (cosa normal y plausible), con la intención, se supone, de TAPAR las ENORMES CESIONES a los separatistas que ellos SÍ HAN HECHO para mantener a Sánchez en La Moncloa. Quieren hacernos creer que la realización de unos simples tanteos, sin cesión alguna, es mucho peor que lo de «bajarse los pantalones» ante los separatistas (los indultos, lo de la malversación, la amnistía, etc. etc.), ya LLEVADO A CABO por ellos. Por ejemplo, Besteiro voto sí a la amnistía; Rueda, evidentemente, no lo habría hecho. Que tomen nota los gallegos, a quienes se dirigía María Jesús Montero.

También quieren TAPAR las mentiras de Sánchez en cuestiones de GRAN CALADO (hay un montón de vídeos que lo atestiguan) llamando mentirosos a otros. Y no deberían, no les convendría, nombrar la palabra mentira, porque eso hace que recordemos las enormes mentiras de Sánchez y de algunos de sus ministros EN TEMAS ESENCIALES. No hay punto de comparación entre las mentiras de Sánchez y las que ellos atribuyen a otros políticos.

Ministra Montero, me parece que, en estas frases que acabas de decir, ya has soltado más de una mentira. Deberías demostrar cuándo ha animado Feijóo a ATACAR vuestras sedes. Yo no se lo he oído, todo lo contrario. Y en cuanto a lo de manifestarse en las calles, me parece que es de lo más democrático; es más, en esto la izquierda es maestra, como también lo es en lo propagandístico. En esto último, da la impresión que el Psoe tiene un equipo pensante para elaborar las frases que tienen que decir los socialistas, y éstos las repiten, tal cual, como loritos, cada vez que tienen ocasión de hacerlo. Tal vez sea para ver si, a base de repetir muchas veces una mentira, llega a parecer verdad. Pero esto ya no cuela; está muy visto.

Vicnuel Sánchez González