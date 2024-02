Narcotráfico y narcolanchas: Misiles desde tierra y desde el aire

A raíz del asesinato premeditado de dos guardias civiles por los ocupantes de una narcolancha, el presidente de Vox, Santiago Abascal Conde, ha dicho que para luchar contra el narcotráfico hay que utilizar “plomo y plomo”. Se ha quedado corto: hay que usar misiles, que no tienen plomo y no contaminan.

Narcolancha a la vista, misil al objetivo. Así es como hay que luchar contra esas organizaciones criminales millonarias, integradas por bestias impunes que presumen y se pavonean de sus actos, muestran su altivez porque se saben superiores, se refugian de la mala mar en los puertos de la zona, se pasean chulescas con sus naves mientras las vitorean desde tierra otros desalmados y viven en urbanizaciones de lujo tras “lavar” el dinero ensangrentado en Gibraltar, ese feudo colonial que humilla a España. El problema son las falsas leyes de derechos humanos que protegen al delincuente y perjudican al ciudadano honrado, a las fuerzas de orden público encargadas de perseguirles, a fiscales de acusarles y a jueves de juzgarles y condenarles. Estos últimos, a través de la Asociación Judicial mayoritaria Francisco de Vitoria (AJFV), han denunciado que “se lucha contra los traficantes de drogas con una estructura judicial obsoleta del siglo XIX”. Es el mundo al revés y el Estado fallido, cuya primera obligación como tal es la seguridad física de sus ciudadanos, la jurídica de sus bienes materiales y la promoción y protección del trabajo legal. Porque después, en un Estado de bienestar, van la sanidad y educación universales y de excelencia.

La droga en el Estrecho de Gibraltar, con Marruecos de productor permisivo y Gibraltar de blanqueador oficial de los capitales que produce ese negocio ilícito, no es solo un problema de seguridad y de orden público, es un modo de vida intolerable en muchos pueblos de la costa de Huelva, en donde el desempleo juvenil supera el cincuenta por ciento. La evidencia de que el grupo narcoterrorista que asesinó a los dos guardias civiles atracó con plena impunidad en el puerto de Barbate demuestra una complicidad social obvia, a la que se suma un miedo atroz del resto de la población a los asesinos que dominan el territorio. Resulta aterrador saber y ver que tres narcolanchas estaban fondeadas dentro del puerto, que las autoridades cavilaron sobre cómo inmovilizarlas, que se estudiaron diversas posibilidades en función de la escasez de medios humanos y técnicos disponibles y que se optó por trasladar en coche a varios guardias civiles durante decenas de kilómetros para embarcarles después en poco más que un flotador (“gomitas” los llaman los asesinos) con el que hacer frente a tres portaaviones.

El trágico resultado es conocido por todos. ¿Por qué no se lanzaron tres misiles desde tierra o desde un dron artillado para destruir esas embarcaciones ilegales propiedad de criminales? Era la solución más limpia y rápida, pero ni tienen esos medios las fuerzas encargadas de luchar contra el narcotráfico, ni pueden utilizarlos por culpa de esas leyes injustas que protegen falsos derechos humanos de delincuentes, asesinos y terroristas. Qué hace un helicóptero de la guardia civil persiguiendo una narcolancha, cuando desde él no se pueden usar balas, ni bombas, ni misiles ni ningún otro artefacto letal. Primero se les da el alto y si no hacen caso y huyen mofándose de los policías se les suelta el misil y asunto terminado. Aquí guerra y después paz. Como en las películas francesas, inglesas o norteamericanas entre buenos y malos, que siempre ganan los buenos. No como en las españolas, esas que reciben el Goya, en las que siempre ganan los malos porque los presentan como los buenos.

Según The Objetive, Sánchez inició el cambio de rumbo contra el narco tras una reunión en Marruecos en 2022, después de que se desvelaran las escuchas en los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Este cambio ¨se inició en abril de 2022, tras el encuentro entre el presidente del Gobierno y el rey de Marruecos Mohamed VI, y continuó en la reunión de alto nivel (RAN) entre los dos países, el 1 y 2 de febrero de 2023, en Rabat”. Las fuentes de The Objetiv señalan que “estos cambios con la sucesión de hechos se produjeron a raíz de estas escuchas, destacando uno que tuvo lugar días antes de la RAN: el ataque el 25 de enero de 2023, en la Iglesia de La Palma, en Algeciras, en la que fue asesinado el sacristán a manos de Yassine Kanjaa. No fue casualidad, fue un aviso de Marruecos de que puede provocar un atentado terrorista cuando quiera”. Esas mismas fuentes se remontan al desmantelamiento de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur, en septiembre de 2022, “que puso en jaque a todo el mundo y estaba cogiendo lo más grande y poniendo en apuros a los narcos. En el año 2022 Marlaska la desarticula por exigencia de Mohamed VI”. “Ese fue el primer paso sin explicación para los que trabajan en la zona –añade The Objetive-, pero el siguiente llegó después de la RAN: el Gobierno confirma que el Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa se traslada a Algeciras, Otro hecho inexplicable para los funcionarios que luchan contra el narcotráfico y la inmigración: “Tarifa es el punto más cercano a África y estratégico para el control de la inmigración”. “Pues lo cerraron y pusieron unos repetidores para indignación de la gente. Unas decisiones que se tomaron a favor de la inmigración, del tráfico de drogas y muy beneficiosas para Marruecos”. “Todos los grandes narcos son lugartenientes de gentes poderosas de Marruecos y están refugiados allí bajo la protección de las autoridades, como en Nene y el Messi del hachís”. Por ello “están convencidos de que el hecho de rebajar todas las medidas contra la droga y la inmigración ilegal tiene que ver con la relación del PSOE con Marruecos”, finaliza The Objetiv su información.

Luego se quejarán de que nazca en España otro Bukele, con el nombre que sea, porque gobiernan delincuentes y asesinos en connivencia con políticos corruptos o irresponsables. Para la mayoría de la gente sencilla, trabajadora y honrada, su seguridad, la de sus seres queridos y la de sus calles y plazas es lo primero. Y después, a mucha distancia, la democracia iliberal que tenemos actualmente, con elecciones democráticas entre partidos populistas, separatistas y adocenados conformistas que piensan en ellos y en los suyos, antes que en el prójimo y en el bienestar de los ciudadanos contribuyentes.

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL