Para evitar confusiones, todo lo que expongo en este escrito está referido a personas, a seres humanos. En ningún caso incluye a aquellos ´tipos´ que con su nauseabunda y psicopática conducta, hace tiempo que perdieron su humanidad. Serán animales, o cosas, pero no personas. A esos engendros, carne de Averno, ni perdono, ni olvido.

Aclarado este punto comenzaré diciendo que como cristiano perdono pero no olvido. Y no olvido porque, salvo sufrir alzheimer o ser sometido a una lobotomía, no puedo. ¿Ya se ha rasgado alguien las vestiduras?

Perdono pero no olvido porque físicamente es imposible, salvo que reciba un fuerte golpe en la cabeza que me abolle más aún las neuronas, o que me practiquen una intervención quirúrgica y me extirpen la parte del cerebro donde radica la memoria.

Perdono pero no olvido porque de hacerlo estaría yendo contra el diseño inteligente con que Dios creó al hombre, y en el que la memoria es una defensa natural que nos protege y salvaguarda, al recordarnos continuamente, entre otras muchas cosas, que el fuego calienta pero también quema, así como quién es el amigo del que nos podemos fiar, y quién el enemigo al que no conviene darle la espalda.

Y dedico este preámbulo a todos aquellos que con tono clerical me dicen que como cristiano no solo debo de perdonar, sino que además debo de olvidar.

Pues va a ser que no. Porque puedo perdonar sin reservas ni rencor, pero lo que no puedo es olvidar, porque es anti natura. ¿Eso me convierte en un mal cristiano? Veamos.

Jesucristo perdonó de corazón y libre de cualquier atisbo de rencor, a quienes lo martirizaron, y dieron muerte clavado en la cruz. Ahora bien, ¿de verdad pensamos que Él lo ha olvidado? ¿De verdad creemos que Jesucristo no recuerda su terrible Pasión y Muerte en la Tierra?

El perdón sincero no conlleva amnesia, por mucho que algunos lo pretendan de boquilla. Que no recordemos diariamente, el daño que alguien nos hizo en el pasado, no quiere decir que hayamos perdido la capacidad de hacer memoria rescatando del ´disco duro´ del cerebro, aquello que tenemos archivado en la ´papelera´..

Podré ser un mal cristiano por muchas causas, pero no por no tener la capacidad de poder olvidar a la carta. Y el que diga que sí puede, o miente o le patinan las neuronas.

Y para finalizar, un pequeño ejemplo: Un conocido nos roba dinero de la cartera; lo descubrimos y nos devuelve lo robado, al tiempo que nos pide perdón por su falta. Nosotros lo perdonamos de corazón y le damos una segunda oportunidad dando el tema por ´olvidado´.

Efectivamente, pasa el tiempo sin que volvamos a recordar lo que esa persona hizo mal en el pasado. ¿Quiere decir que lo hemos olvidado? ¡Pues no!

Bastará que este desleal conocido vuelva a robarnos, para que lo primero que nos venga a la cabeza sea que ya nos robó en el pasado. Luego no lo habíamos olvidado. ¿No?

Otro caso diferente es si hablamos de la idiotizada desmemoria colectiva. Pero esa es otra historia. Un tratado que forma parte de las antologías existentes sobre la estupidez supina del rebaño.