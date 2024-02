Mientras España se muere

“Imagina un hombre que ha sido herido por una flecha envenenada y al que se trata de curar; imagina que tal hombre dijera: Antes de que me arranquen la flecha y me curen la herida, he de conocer todo acerca de quién me hirió: su nombre, clase, edad, aspecto y residencia; así como las características exactas de los materiales que constituyen la flecha, el arco y la cuerda..

¿No moriría este hombre a causa de su herida, antes de haber obtenido respuesta a estas inútiles y gratuitas preguntas ?…”. (Buda).

Decididamente, poco futuro tengo como monje budista.Y es que, en mi humilde opinión, da la casualidad que quienes suelen recurrir a las palabras de Buda, cuando se desata una crisis, son precisamente aquellos que con su ´mesianismo ególatra ´, negligencia, o maledicencia, la han provocado.Así que es normal que intenten ocultar su responsabilidad bajo un tupido manto de filosofía oriental.

Tal vez por ello, tal ´didáctica´ interesada, haya sido tan recurrente por parte de presidentes de grandes compañías…; o de gobierno.

Aunque si no ponemos en plan ´Agenda de Colorines´ y le damos a esta historia el toque ´de proximidad´, veremos que aquí, ni lo uno ni lo otro. Ni se extrae la flecha, ni se cura la herida, ni se busca al auténtico responsable. Directamente, al igual que hizo Nerón con los cristianos, se sentencia que toda la culpa es de Franco, Putin, la extrema derecha, o del ´cha cha cha´.

Menos mal que con la detención del mamporrero de Ábalos, uno vuelve a creer que San Martín existe.