Que haya gente que pueda enriquecerse hasta el hastío, a costa del dolor y la vida de sus semejantes, hace que me plantee el siguiente pensamiento: “Si el Infierno no existiera, habría que inventarlo”… para enviar allí a más de uno… Y no, no voy a hablar de la que era la noticia del día, hasta que el terrible incendio acontecido en Valencia, la ha relegado; la ha tapado. Me refiero a la presunta trama criminal de aquellos que se enriquecieron ilícitamente con la venta de mascarillas durante la luctuosa pandemia sufrida.

Una presunta trama criminal que presuntamente tiene nombre, apellidos, y pelaje político. Pero dejemos a los jueces hacer su trabajo, hasta averiguar la extensión de la presunta trama, y quienes han sido sus beneficiarios. Y ello desde la esperanza de no vernos frustrados, al llegar a la punta de la pirámide de ´Alí Baba´, con un enmascarado ´Mister X 2.0´.

Espero verlo, pero hasta ese momento, voy a cambiar de tercio, aunque no de canallas carne de Pedro Botero. Sigamos.

Nos haríamos cruces si conociéramos la cantidad de intereses creados y negocios montados alrededor de esa ´bicha´ llamada cáncer. Tal vez demasiados como para que se tolere que alguien descubra una solución barata y sin patente, para erradicar esta lacra universal.

En junio de 2013 una noticia corrió como la pólvora por los medios de comunicación de todo el mundo: «Un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester (Nueva York) ha desvelado el mayor secreto de las ratas topo lampiñas: el motivo de su inmunidad al cáncer».

Han pasado más de 10 años, y ha ocurrido lo de siempre: ¡Nada!

Lo que no resulta creíble es que en pleno siglo XXI, y con los miles de millones que se llevan invertidos en ´investigación´, aún no se haya descubierto un remedio definitivo y de bajo coste, para terminar de una vez por todas con esa maldita enfermedad. No; no es creíble, así que termino, como he comenzado:

En mi opinión, (por aquello de piensa mal y acertarás), no me sorprendería que, para evitar que el matón de discoteca tire de la manta y ´cante´, se incluyese en la presunta ley de amnistía, el cobro de pingües comisiones por la venta de mascarillas ´de trapillo´, ´a precio de oro´, durante la pandemia.