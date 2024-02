Lo qué de verdad me causa terror

Cuando en esta vida consigas sin esfuerzo algo valioso, ponte a temblar, porque aquí no hay nada gratis, y la factura te llegará tarde o temprano. Una factura que de haber conocido su importe, seguramente no hubieses aceptado aquel regalo que sin merecerlo, aparentemente te cayó del cielo.

Nunca me he quejado de esos pequeños dolores diarios (cada cual con los suyos), ni de los típicos disgustos propios de la convivencia humana; ni tampoco de esos problemas atávicos que cual vieja espina nos suelen venir a la mente en los momentos más felices. No.

Lo que realmente siempre me ha causado, no temor sino pánico, es cuando todo marcha bien; cuando no sentimos ninguna molestia física de esas que periódicamente se dedican a hacernos la puñeta; cuando no hay disgustos; cuando aparentemente no hay problemas a corto ni largo plazo… Cuando solo hay felicidad, paz, y un sordo y amenazador silencio que pone los pelos de punta… El dulce susurro de la calma, antes del brutal estallido de la tormenta…

Tal vez por todo eso sea que nunca le he pedido al Cielo grandes alegrías…, porque estas son compañeras inseparables de las grandes tristezas.

Solo le pido al Cielo un poco de normalidad, qué ya es mucho pedir en este mundo de dolor en el que sobrevivimos a base de chichonera y escapulario, sustentados con los frágiles hilos de sueños y esperanzas.

A todos aquellos que creen conocer personas para las que la vida es un paseo de vino y rosas, les diré que lo humano es lucir los éxitos, y esconder bajo la alfombra los fracasos personales, las enfermedades, los miedos; las úlceras del alma…

El problema del ser humano es que, por su naturaleza envidiosa, está tan obsesionado con mirar y odiar la cara del aparente triunfador, que es incapaz de ver la cruz que éste lleva clavada en la espalda. Porque todos tenemos nuestra cruz, y pesar, pesa, aunque también es verdad que una vez aceptada, Cristo te ayuda a llevarla, convirtiendo lo que era dolor y duelo, en una sonrisa al futuro que comienza, una y otra vez, con el despertar de cada nuevo mañana.