Carta al ex alcalde de Irún, D. José Antonio Santano Clavero

Estimado Sr. Santano:

Durante 21 años y con mucha frecuencia he escuchado a mi mujer y a sus hermanos y amigos de cuadrilla hablar bien de usted y de su gestión al frente del Ayuntamiento de Irún.

A mí me cayó bien cuando, hace unos diez años, anunció usted una subida del IBI por encima del 100% para los titulares de una vivienda que no la tuviesen de residencia habitual y dirección de empadronamiento. Para tal tropelía le habilitaba una ley de la Diputación Foral de Guipúzcoa que acababa de proponer y aprobar HB-Bildu, en tanto que formación mayoritaria entonces en esa Administración. Pero, una vez acordada por su Consistorio, lo pensó mejor, fue consciente de la injusticia y perjuicio de tal medida y la anuló a todos los efectos antes de aplicarla. Demostró con ello ese principio que tenía Olof Palme y que explica Felipe González. Según éste último, estando ambos políticos reunidos con Mario Soares, que acababa de ganar las elecciones generales en Portugal, les explicaba que lo primero que iba a hacer era acabar con los ricos en Portugal. Tras escucharle atentamente, Palme dijo:” Qué curioso, los tres somos socialdemócratas y tú, Mario, quieres acabar con los ricos. Yo, sin embargo, quiero acabar con los pobres y que todos los suecos sean ricos”.

Pues bien, se ve que ha cambiado usted de parecer y quiere ahora lo mismo que quería Soares (y al final no hizo) porque en el Pleno del 27 de octubre de 2023, un mes antes de dejar el Ayuntamiento de Irún y ser nombrado secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible (28 de noviembre de 2023), a las órdenes del sin par Óscar Puente Santiago, propuso y aprobó una nueva Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (ya una de las más altas de España) para que, al amparo de esa ley foral confiscatoria y abusiva, el Ayuntamiento de Irún aplique ¡una subida del 150%! sobre el cien actual (250% en total) a aquellas viviendas cuyo titular no viva en ella, no tenga su dirección de empadronamiento y consuma menos de 1.000 kwh al año. Y eso a pesar de pagar todos los meses a la Mancomunidad de Servicios de Txingudi en torno a 25 euros por agua -el mínimo- y basuras, también de los más altos de España.

Mi mujer, Mercedes Narvarte Borredá Gal Gal, ha presentado, junto a otros documentos preceptivos, el escrito de alegaciones que le copio, en la esperanza de que el Consistorio que preside ahora su sustituta y compañera en el PSE-EE, Cristina Laborda Albolea, excelente historiadora a la que ha dejado usted ese marrón, lo tenga en cuenta y la eximan del atraco. Si usted, señor Santano, quiere crear riqueza en Irún debería tomar nota de lo que hacen el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, y si lo que quiere es que todos sean pobres siga apuntándose a políticas fiscales como las del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.

La carta de mi mujer dice:

“Estimado señor y respetado funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Irún:

Acogiéndome a la cláusula de :”Vivienda no habitual con consumo mínimo anual de 1.000 kwh cuyo titular resida fuera de Gipuzkoa”, les presentó el correspondiente certificado de consumo eléctrico y gas del año anterior (323 kwh), expedido por Iberdrola, así como certificado de empadronamiento del titular fuera de Gipuzkoa.

Siguiendo las recomendaciones de los dilectos políticos que nos gobiernan para que todos los ciudadanos contribuyamos a la descarbonización del Planeta Tierra y construyamos un mundo mejor para nuestros descendientes, en los últimos años he procurado ahorrar gas y electricidad a base de encender menos luces, poner menos electrodomésticos, pasar más frío en invierno y más calor en verano, y ducharme con agua más fría.

En vista de que ahora la consigna es distinta y que el premio es por consumir más de 1.000 kwh y el castigo por gastar menos de esta cantidad, les prometo que desde ahora encenderé más luces, pondré el lavaplatos aunque no esté lleno hasta rebosar, no pasaré frío en invierno ni calor en verano, encendiendo más horas la calefacción y el aire acondicionado, me ducharé con agua más calentita y activaré la lavadora con dos trapitos en lugar de 6 kilos de prendas en cada lavado.

Espero que acepten mis disculpas y se fíen de mi palabra para así evitar que me apliquen el extractivo y usurero aumento del 150% en el IBI.

Por lo visto no es suficiente con ser de Irún desde generaciones que se pierden en el tiempo, haber comprado un pequeño apartamento (39 metros y ochenta y cuatro centímetros construidos, y con el consiguiente apoyo al desarrollo urbanístico, crecimiento de la villa y creación de puestos de trabajo) en mi ciudad para cuando vengo yo o mis hijos y nietos para disfrutar de esta tierra y reunirnos con hermanos, primos, tíos y amigos, hacer compras y gastar dinero en comercios locales, generando riqueza y bienestar, y pagar tasas, servicios e impuestos a las distintas administraciones para que hagan con lo recaudado lo que hacen.

Todo este quehacer en bien de la economía local se castiga, por lo que constató, ¡subiéndome el IBI un 150%! sobre el 100% que ya pago, ¡pasando de más de 300 euros a cerca de 800! ¿No es esto abusivo, extractivo y perjudicial para IRÚN? Qué quieren, que venda el apartamento, dejemos de venir y gastar en la ciudad y, poco a poco, Irún encoja, disminuya la clase media, se degrade el entorno y aumente el número de subsidiados y pedigüeños que viven de la mamandurria.

Con todos mis respetos y esperando que atiendan mi petición, queda de ustedes afectísimos a los que Dios guarde muchos años, su segura servidora,

Mercedes Narvarte Borredá”.

Por la transcripción,

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL

PD: La cola en el SAC (Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Irún) para alegar contra la medida es kilométrica