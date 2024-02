UNA LACRA SILENCIADA

El 67 % de los fiascos en las aulas corresponden a los hombres, pero parece que el problema se ignora por el hecho de serlo: «No se atiende ni política ni mediáticamente porque se trata de varones», dice a El Debate la experta María Calvo

(2/10/2023. /El Debate.)

Imaginemos que el 67% de fracaso escolar fuese femenino.

¿Qué repetirían- día y noche- las criadas mediáticas subvencionadas? Que las mujeres, desde la tierna infancia, están oprimidas por los hombres. De ahí el fracaso escolar. Los hombres no toleran que las mujeres sean más listas. No me extrañaría que políticos ‘de derechas’ apoyaran esta idiotez, para no les llamen ‘fachas’.

Las personas ‘normales’, saben que hablar de ‘los hombres’, en general, es una asquerosa mentira. Ya es mentira hablar de ‘los abogados, ‘los médicos’, ‘los electricistas’, etcétera, imaginen la repugnante falsedad de ‘los hombres’. Hasta un progresista lo puede entender.

Pues esto es lo que se lleva repitiendo desde hace muchos años en los medios de comunicación/manipulación. En la prensa, televisión, cine y series de todo tipo. Concretamente, en las series policiacas, casi todo el tiempo se ocupan de agresiones sexuales de ‘los hombres’ a ‘las mujeres’, secuestros de mujeres y violaciones de mujeres. ¡LOS HOMBRES, verdugos!¡LAS MUJERES, víctimas!

Después de años de ser bombardeado por televisión, cine, series- especialmente policiacas- y sucesos reales, una parte importante de los adolescentes se sienten avergonzados de ser ‘hombres’. ¿Cómo no van a estarlo? Los tertulianos/as/es, repiten lo mismo. Cuando un hombre (X) asesina o agrede a una mujer (Y), no se habla de que un hombre concreto- con nombres y apellidos- asesinó a una mujer concreta- con nombres y apellidos. ¡No! ¡Se habla de LOS HOMBRES!

Lo progresista es hacer ver al espectador que el problema es ‘estructural’. Con esta palabreja se pretende decir que ‘todos’ los hombres somos machistas. Y el machismo es terrorismo. Los comunistas y los nazis hacían algo parecido con los que se oponían a la verdad auténtica. La suya.

El feminismo palmesano se echa a la calle el 25N: «Paremos el terrorismo machista». (OkDiario/25/11/2023.)

Sin darse cuenta, muchas personas, cuando se rebuzna ‘terrorismo machista’, piensan en grupos terroristas de verdad, como ETA, Hamás, etcétera.

Bueno, no exagere, nadie se va a creer esto de ‘terrorismo machista’. Es una forma de hablar. ¿En serio? Entonces, podríamos decir- como una forma de hablar- que ‘las mujeres son unas pelandruscas’. ¡Noooooo, esto es machismo fascista! ¿No dijo usted que era una forma de hablar? ¡Nooooo! Se ve que usted es un facha. Si fuera gilipollas, perdón, progre, ya me habría entendido.

Resumiendo, sólo está admitido decir que ‘LOS HOMBRES’ somos terroristas machistas. ¿Y puede sorprender que haya una parte de los adolescentes masculinos que se avergüencen de ser hombres? ¿Cómo puede sorprender que haya este alto fracaso escolar masculino si están insultando y menospreciando a ‘LOS HOMBRES’ continuamente?

Ruego a las madres que tengan hijos varones que se lo tomen muy en serio. Defiéndanles para que no lleguen a odiarse o deprimirse. Háganlo, porque no pueden confiar en una izquierda feminista fanatizada y sus socios de progreso, que imponen sus dogmas totalitarios, criminalizando al discrepante. Tampoco en una derecha popular cobarde, que no hará nada que signifique desafiar los dogmas de esta izquierda infame y corrupta. La penúltima guarrada socialista es el ‘Koldogate’.

Defienda a sus hijos varones, o terminarán interiorizando la repugnante propaganda progresista que divide el mundo en BUENOS (las mujeres) y MALOS (los hombres). No permita que su hijo crea que es un verdugo. Con su amor y su inteligencia, le ayudará a ser un hombre, con sus pros y sus contras. Nadie es perfecto. Ni siquiera las mujeres, que son ‘seres de luz’, según las feministas y sus pelotas de progreso. No es cierto. Son seres humanos, con virtudes y defectos. Como los hombres.

No olvide que, para los progresistas (los ‘nuevos fascistas’), lo importante no es lo que se hace, sino quién lo hace. Si el fracaso escolar es masculino, ni perdemos el tiempo. ¡Que se jodan! Si el fracaso escolar fuese femenino, sería un auténtico escándalo machista terrorista. Con las cotorras mediáticas rebuznando- indignadas- día y noche.

Mi desprecio a estas fanáticas feministas totalitarias, y a los ‘mansos’, que aplauden cuando les mean encima. No defienden a los estudiantes, ¡porque son varones! Un ejemplo de la estúpida- y peligrosa- degradación moral que vivimos. ¡Qué asco dais!

¿Te suena la ‘batalla cultural’, Alberto?

PD. La secta woke también dice que ‘LOS BLANCOS’ somos racistas, por ser blancos. Es el nuevo racismo antirracista, que te hace racista por nacimiento. Siempre serás racista. Como siempre serás machista, según las feministas. Se comportan como los nazis con los judíos. No los odiaban por lo que hacían, sino por ser judíos.

Sebastián Urbina