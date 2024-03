Confesión de los pecados y II Propósito de enmienda

Sobrado de años y de fuerzas falto,

tras muchos atajos, de toda mi vida,

vuelvo de nuevo a la senda perdida

de aquella juventud vivida a salto

*

de mata, con algún que otro sobresalto;

he tenido siempre el alma vendida

al mejor postor, alguna vez vencida

por dejar que la húmeda diga ¡alto

*

y claro!, alguna que otra parida

del gay saber, a quienes sobre el asfalto

de la ignorancia han estado al asalto

*

de quien todos los días la bienvenida

les ha pintado color rojo cobalto,

o el que sea, … ¡su rostro de potros sin brida!.

II

Voy a centrarme pues, de hoy en adelante,

en lo que nunca carretera y manta

debí darle, o en su caso, una somanta

de palos, incluso en cuarto menguante

*

dejarlo … De mi época de ignorante,

-divina juventud que todo lo aguanta,

lo mengua o, en su caso, lo agiganta,

según la moneda, cantante y sonante-,

*

todavía tengo seca la garganta

por las veces que dije, siempre abundante

de sátiras de calado malsonante,

*

tieso o retorcido como Carpanta,

que los políticos sea gente que se achante,

pues siempre intentaron echarme el guante …

*

Como ya en mi última juventud tanta

porfía me aguanta, … ¡mejor que no me plante!