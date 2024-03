LA MALA EDUCACIÓN Y PRODUCTIVIDAD ESPAÑOLAS

Los datos del Informe PISA 2023 (“Informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes” o Informe PISA, es un trabajo científico llevado a cabo por la OCDE/Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, formada por 38 países entre los que esta España, conocida como “El Club de los países ricos”y cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central esta en Paris-Francia. El Informe PISA mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura a escala mundial de estudiantes de quince años); como decíamos, el Informe PISA 2023 pone de manifiesto malos datos para España.

Estos malos datos de España del Informe PISA 2023 se unen, también, a los malos datos de la baja productividad de España (se han facilitado los datos, año 2023, que se pueden consultar por Internet, y España cae con relación a la media europea y anota el peor registro de la OCDE) y que vienen siendo malos desde hace tiempo. Al igual que la población pobre, población infantil pobre, el fracaso y abandono escolares, el ausentismo laboral, el paro general, juvenil, de la mujer, de los mayores de 40, 50 años,…, y que sitúan a España entre los peores con relación a los países democráticos mas desarrollados, avanzados.

Estos malos datos españoles en educación, productividad, etc., tienen que ver, entre otras cosas, con una educación (Ley Celaá de PSOE/Partido Socialista Obrero Español Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, etc. ¿Como es posible que, en España, y desde hace bastantes años, no se puedan consensuar, entre las principales fuerzas políticas, sindicales, empresariales, profesionales, sociales, buenas, justas, bien medidas leyes educativas, laborales…, que se preocupen por el bien de España, de la gran nación española?), formación, trabajo que no fomentan, promueven, apoyan, desde la honradez, la libertad y justicia justas, la autoridad responsable a los diferentes niveles, la disciplina responsable, el muy necesario, fundamental esfuerzo, trabajo, emprendimiento, eficiencia, creatividad, la excelencia, todo ello muy bien medido, controlado para poder formarse, realizarse, superarse, desarrollarse, de la mejor manera, individual, familiar, social, empresarial, local, regional, nacional, internacional, globalmente, etc., y tratando siempre, con honradez, humildad, máximo rigor y compromiso, de aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la la justa y muy necesaria búsqueda de la lucha contra la pobreza y por la integración social, libertad, crítica, trabajo, verdad, creación… justos, responsables…; por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, critico positivo fundado, eficiente, creativo, etc., por la dignidad, el bien…, y, siempre que se pueda, con positiva alegría, humor, buena ironía, arte, duende…

Como se va a desarrollar España de la mejor manera, si PSOE y otras fuerzas políticas, sociales, etc., entre otras cosas, promueven pasar de curso con asignaturas suspensas, que da lo mismo suspender que aprobar, si promueven para puestos importantes, no a los mejores honrados, más justos, competentes, eficientes, creativos… y justa, democrática, debidamente controlados, sino a los mas familiaristas/nepotistas, amiguistas, clientelares, politiqueros, partidistas, sindicaleros, corporativistas, ideoligicistas, doctrinaristas, tajadistas, “yo, nosotros, te doy, te damos, tu, vosotros me das, dais… Andemos yo y los míos calientes, bien situado colocados,…, y que le den por saco a los justos, buenos y muy necesarios principios, valores, al resto de la gente, pero, eso si, con mucha manipulación, contaminación, lavándoles muy bien los cerebros…; es decir, promueven, individual y socialmente, a los todo vale por el poder, muy injustos privilegios, incluido lo peor, y descalificar, deslegitimar, liquidar, linchar… a los mas justos y mejores competidores, a los que convierten en lo peor de lo peor.

Es muy grave y peligroso, como, entre otros casos, vienen sucediendo con el extremismo populista peronista argentino y que hundió Argentina, el país mas rico del mundo en 1895-1896 y entre los diez primeros hasta los años 30; es muy grave, peligroso y negativo que se den paguitas, que se suban los salarios, se baje el tiempo de trabajo, etc., sin tener en cuenta la productividad, sin llevar a cabo los justos, muy bien medidos y necesarios indicadores, controles laborales, socioeconómicos, etc.; sin llevar a cabo unas justas, muy bien medidas y necesarias negociaciones entre las partes implicadas por y para el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, etc., el bien…

Miguel Cancio

