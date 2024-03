MUERTOS VIVENTES

MSi significa que la superestructuras definidas por Marx basadas en ideales grecorromanos transmitidos por el cristianismo, base y guía de la civilización occidental, habían quedado obsoletos, que no servían, lo que implicaba la necesidad de que cada uno se enfrentara con la realidad sin ningún apoyo externo produjo en algunos una nueva actitud ante la vida semejante a la producida durante el Renacimiento en la que el hombre se puso en el centro pero sin negar la Divinidad, a otros les provocó el miedo al vacío, los hizo temblar al plantearse qué sentido tiene nuestra vida si no hay un Dios. Dostoyevski se percató que además todo estaba permitido, hasta el crimen; se asustaron de tal manera que se convirtieron en muertos vivientes buscando diferentes salidas a una vida sin sentido, sin objetivo, se sentían como Sísifo subiendo siempre la misma piedra.

Puesto que la vida no tiene un proyecto concreto, hay que disfrutarla mientras se pueda, nuestra existencia se reduce a tener la máxima cantidad de experiencias que, las nuevas tecnologías nos permiten mostrar a los demás, ya no queremos sentir, deseamos que otros vean lo que experimentamos.

Aquí se plantea otro problema, ¿que relación tenemos con los otros?, ¿no deberíamos estar solos ante el mundo y enfrentarnos a él?¿No tenemos que separarnos de la masa?

En el marco referencial cristiano, los otros son nuestros hermanos con igual dignidad al ser todos hijos de Dios, debemos pues colaborar con ellos para crecer y construir una sociedad mejor pero al eliminar la hipótesis de Dios hemos de repensar la relación con el agravante de que también hemos eliminado las reglas morales lo que justificaría todo tipo de comportamientos por muy aberrantes que sean; los otros son un medio a nuestro servicio lo que respalda desde el comportamiento de aquellos que los utilizan como simples medios para su satisfacción personal hasta el de Calígula el cual , ante la muerte de su hermana Drusila, les hace sufrir creyendo que con eso podría aliviar su pena.

La falta De Dios condujo a muchos al nihilismo incluso al suicidio ya que la vida no merece la pena vivirla porque no tiene sentido.

Volvemos a tiempos similares donde Lo rechazábamos porque nos bastaba la razón que nos permitió el inmenso desarrollo científico que gozamos . Cuando Laplace presentó a Napoleón su teoría, éste la preguntó si se contemplaba la acción De Dios debido a que en los cálculos de Newton sobre la órbita terrestre obviaba la presencia de otros cuerpos que no fuesen la Tierra y el Sol; en un alarde de prepotencia Laplace contestó:” No he necesitado esa hipótesis, Sire”;luego vinieron las terribles guerras, surgieron instintos no controlados y todo se vino al traste; no necesitaban a Dios pero le consideraban culpable de todas las desgracias, querían ser libres pero no responsables.Freud y Jung descubrieron un submundo debajo de la razón.

Llegado a este punto la pregunta es si merece la pena explorar esta hipótesis que justificaría una organización social basada en el respeto a los demás al tener todos la misma dignidad así como una guía personal que busque el crecer canalizando los instintos y un consuelo ante el miedo a morir.

Usemos la ciencia, para encontrar la respuesta. La teoría de la evolución de Darwin es correcta lo que implica que parece que no necesitamos al Creador.

Analicemos más a fondo la misma.

Muchos científicos creen que existen lagunas no comprendidas, por ejemplo la formación del flagelo bacteriano, está compuesto por 20 proteínas y 30 más para su regulación y coordinación, impulsado por un motor rotativo propulsado por una bomba de protones que le permite hasta 1000 revoluciones por minuto, situado en el anclaje con la membrana plástica media.

Sus componentes son capaces de autoensamblarse, se asemeja a una máquina de varias piezas ajustadas perfectamente.

Mirando detenidamente su estructura podemos distinguir el filamento, el espacio periplásmico, codo, juntura, anillo,eje, estátor,. sistema de secreción…(Wikipedia)

¿De verdad no hay una Inteligencia detrás de esta compleja máquina?,¿no será que la evolución está realizando el diseño elaborado por una mente?

Ahora, echemos un vistazo a las fuerzas que sustentan nuestro Universo. La gravitatoria tiene el valor exacto para la formación de todos los cuerpos celestes, una desviación de una millonésima impediría la existencia de los mismos. La fuerza electromagnética justa para la formación de enlaces.La interacción nuclear fuerte precisa para la unión de protones y neutrones.

Veamos algunos los parámetros para que exista vida en la Tierra. Medidas ajustadas a la millonésima: distancia al Sol, campo magnético,capa de Ozono…

Analicemos el comportamiento humano. ¿El consumo de experiencias como meta única nos hace más felices?. Estudiemos los datos, sólo en España el año pasado hubo 4227 suicidios con un aumento del 128% respecto a hace 40 años, no parece que el indudable aumento del bienestar material, la proliferación de psicólogo, psiquiatras así como la barbaridad de antidepresivos que consumimos nos hayan hecho más felices. Habría que analizar a fondo si esta desazón no está relacionada con la hipótesis de que :”Dios ha muerto”.

Para mi está vivo y bien vivo construyendo el Universo con un proyecto claro en el que utiliza las leyes puestas por Él como podemos comprobar en cada proceso biológico, físico y químico. Si existieran otras reglas, cosa probable en universos alternativos, los resultados serían diferentes.

Suponiendo que existe esa Inteligencia actuando, postura que comparto basándome en los argumentos expuestos, toca saber cómo lo hace. Nosotros somos polvo de estrellas(Carl Sagan), todas nuestras células tienen elementos formados en ellas, el hierro de los glóbulos rojos proviene de la explosión de las mismas, somos un holograma del Universo, tenemos los mismos elementos y utilizamos las mismas leyes físicas . Nuestro ADN contiene toda la información útil para la formación de nuestro cuerpo incluido el cerebro. Nuestra amígdala posee una estructura neuronal filogenética antigua que almacena respuestas instintivas aprendidas a lo largo de la evolución que nos permiten responder de forma automática a situaciones de peligro…Somos parte de la Naturaleza, nuestra vida cobra sentido si seguimos el ritmo natural lo que implica que en cada momento debemos escuchar a nuestro interior donde se halla el programa, la información y los recursos para realizarlo, es decir: nacer, crecer, reproducirse y morir

Haruki Murakami asegura que la muerte forma parte de la vida. Dios no ha muerto, está actuando en la Naturaleza, en nosotros .Contemplándola vemos que todo se recicla, que nada se desperdicia, que todo se aprovecha, ¿por qué se va a despilfarrar el ser más perfecto de su creación? Nos tiene reservado algo para después de la vida, algunos creen iremos a un lugar que llaman paraíso, otros que nos reencarnaremos y los hay que pensamos que viviremos eternamente en los genes que hemos aportado a nuestros descendientes, no somos muertos vivientes que se conforman con disfrutar del regalo de la vida, además de gozarla tenemos la esperanza de la eternidad lo que nos ayuda a vivir alegres y confiados.

José Maseda García