Más allá de la medicina

Aquellos que con rabia escupen al Cielo, lo único que consiguen es experimentar en su rostro la Ley de la Gravedad. Si no lo digo, reviento.

Ahora, hablemos del dolor.

Cuando el dolor físico es insoportable, el cuerpo pierde el conocimiento desconectando toda sensación. Cuando el dolor emocional sobrevenido, es tan insoportable como inmerecido, viene la locura.

Ahora bien, cuando el dolor espiritual es merecido, aunque neguemos nuestra culpa, no hay locura que lo apague, ni en vida, ni tras la muerte. El infierno del más allá, no es más que la prolongación ´sine die´, de nuestro infierno espiritual actual, pero sin las posibilidades correctoras de enmienda que nos permite la vida; y es por ello precisamente que el suicidio, lejos de liberarnos, lo que hace es destruir la única vía de escape que teníamos.

Podemos hablar de dolor síquico, espiritual, emocional, o anímico, pero más que perder el tiempo bautizándolo, lo primero es comprenderlo. Descubrir su por qué y, lo más importante, para qué.

Lo primero es comprenderlo. No se puede resolver positivamente un problema, si no somos capaces de entenderlo previamente.

En mi caso el dolor psíquico es lo que me ha permitido encontrar a Dios, y en Él la paz de espíritu que mi alma, sin saberlo, desesperada buscaba. Ha sido un dolor positivo y didáctico, que me ha ayudado a encontrar una razonable felicidad en este valle de lágrimas, al permitirme ir profundizando en la experiencia mística y el éxtasis, algo que no se puede definir con palabras, pero que a su lado los mayores placeres mundanos no son más que basura mal reciclada.

Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias para explicar con sencillez aquello que de por sí es complicado. Veamos.

Si nos cuentan que una persona está sufriendo un terrible dolor de muelas, y en lugar de acudir al dentista, lo que hace es maldecirlo, pensaremos que está adoptando una actitud irracional que en nada le beneficia. Pues bien, cuando una persona sufre un dolor espiritual o psíquico, y en lugar de buscar la ayuda de Dios, se dedica a maldecirlo, lo único que provocará es hundirse más en su propia desolación. Y aquí Dios no tiene culpa alguna, simplemente, cuando le damos la espalda, Él respeta nuestra libre elección.

A todos aquellos que sufren ese dolor que la medicina no cura, les pediría que desde la humildad, diesen una oportunidad a Dios abriéndole su corazón (alma).

Los avances tecnológicos han provocado un endiosamiento en el ser humano, haciéndole creer que todo lo sabe y todo lo puede. El ser humano va de sobrado, y la consecuencia ha sido que las consultas de psicólogos y psiquiatras comiencen a no dar abasto, mientras la industria farmacéutica se está poniendo las botas con la venta de ansiolíticos y antidepresivos, que al final no son más que paños calientes que ocultan, larvan y enmascaran, los tumores del alma.

La química solo funciona cuando el problema es debido a un desajuste químico del cuerpo; o por una causa externa que trastoca temporalmente el pacifico curso normal de la vida. Pero cuando la química falla, probemos a pedir ayuda a Dios, aunque se crea en su existencia. Al final, por intentarlo, si el orgullo lo permite, no se pierde nada. Es gratis de momento, hasta que el gobierno se dé cuenta, y lo grave con el impuesto de donaciones; en este caso, divinas.