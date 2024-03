La amnistía no es algo imparable; es claramente inconstitucional

Según la RAE, «Excepcionar» es excluir, eliminar, exceptuar.

El Art. 66.2 de la CE dice: «Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado».

Por tanto, tienen la facultad de hacer las leyes pero no tienen la potestad de excepcionar el Estado Democrático de Derecho.

El Estado Democrático de Derecho se establece en el Art. 1.1 de la CE: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho».

Es decir, el legislativo no puede hacer una ley que excepcione el Estado Democrático de Derecho que proclama la actual CE. Esto requiere una modificación de la CE.

En el Estado Democrático de Derecho el transgredir la ley o el ordenamiento jurídico-político para beneficio propio o para cambiar el ordenamiento jurídico-político sin seguir los procedimientos establecidos, es delito.

En el Estado Democrático de Derecho si una conducta «era» delito, y ahora ya no «era» delito, es porque no había Estado Democrático de Derecho pues si lo hubiera habido, ahora «era» delito. Así, en el Estado Democrático de Derecho el delito no puede ser excepcionado.

«La amnistía excepciona el delito. En el Estado Democrático de Derecho, excepcionar el delito es excepcionar el propio Estado Democrático de Derecho, lo que es contrario al Art. 1.1 de la CE y, por tanto, el concepto de amnistía es inconstitucional».

Explicado que el concepto de amnistía está en contradicción con el Estado Democrático de Derecho que proclama la CE, salvar la contradicción Amnistía-Estado Democrático de Derecho requiere una modificación de la CE, y así, ésta sea refrendada por el pueblo español.

Sugerencia de la modificación de la CE

=======================

Art. 1.1 España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, exceptuando la amnistía que se promulgue, que propugna … … …

Art. 62.i) Ejecer el derecho de gracia con arreglo a la ley.

Art. 66.2 Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, incluida la amnistía, aprueban sus … … …

Al Art. 81 se le añade el apartado:

Art. 81.3 Promulgar la amnistía, requiere la aprobación por los 3/5 del Congreso y por los 3/5 del Senado. No cumplidos los dos requisitos, la amnistía propuesta será rechazada.

Atentamente,

Manuel Villa Díaz