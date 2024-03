La muerte de la nación

«Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en muerte».

Fragmento del libro de Benito Pérez-Galdós «La fe nacional y otros escritos sobre España» publicado en 1912.

Ciento doce años han pasado desde que Pérez-Galdós metiera el dedo en la llaga. Hoy, ya no me atrevo a decir que no podemos caer más bajo, tal vez porque ya estamos en los estertores, precursores de aquella muerte de España que don Benito profetizó. Los responsables, la casta, siempre fueron dos. Dos eran dos, y ninguno era bueno-.