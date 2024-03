El ICAM, en defensa del secreto profesional y el derecho de defensa

Estimados/as colegiados/as

Este lunes 18 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno del ICAM, tras analizar la nota oficial que la Fiscalía Provincial de Madrid distribuyó el jueves 14 de marzo a través de su gabinete de prensa, y en la que se recogían datos concretos, fechas, y contenido de conversaciones con un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso, acordó de forma unánime lo siguiente:

1. Reiterar públicamente la extrema gravedad de estos hechos que representan una ruptura del principio de confidencialidad, pilar básico para un adecuado ejercicio del derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución.

2. Desvincular al ICAM del Protocolo de Conformidades hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad.

3. La presentación de una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

4. Dar instrucciones a los Servicios Jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía AP de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada.

Así, cumpliendo con estos acuerdos, ponemos en vuestro conocimiento que el Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción competente contra el Ministerio Fiscal.

También se presentó una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se remitió una comunicación oficial al CGAE instando a que se revise el actual Protocolo de conformidad suscrito con la Fiscalía General del Estado para establecer mecanismos reforzados de confidencialidad.

Nuevo escrito de confidencialidad para conformidades

Por su parte, el ICAM ya se ha adelantado y temporalmente se ha desvinculado de este Protocolo. Esto no obstaculiza ni impide el acceso a este instrumento por parte de aquellos profesionales de la abogacía que, en interés del derecho de defensa de sus clientes, entiendan que procede.

En todo caso, el Colegio hace la advertencia expresa a los colegiados/as ejercientes en la jurisdicción penal de que han de extremar las cautelas en cualquier información escrita que se traslade al Ministerio Fiscal, habida cuenta de las quiebras de reserva que pudieren acontecer.

Por ello, el ICAM va a poner a disposición de los colegiados un nuevo escrito-modelo para que, previo al inicio de conversaciones para llegar a un pacto de conformidad, se suscriba este documento por el colegiado y el Ministerio Fiscal, en el que ambos, con cita de los preceptos respectivos de su normativa reguladora relativa al deber de confidencialidad, se comprometan a mantener el deber de sigilo y reserva en el curso de las actuaciones hasta, eventualmente, llegar a dicha conformidad.

La abogacía de Madrid, aun partiendo de la base de la excelencia y profesionalidad de todo el cuerpo de fiscales, no puede ni debe permanecer impasible ni resignarse ante esta vulneración gravísima. El ICAM no se arrodilla y por eso ha emprendido este despliegue sin precedentes de acciones legales y medidas de respuesta, erigiéndose como baluarte indiscutible del derecho de defensa, actuando no solo en nombre de sus colegiados sino de la sociedad en su conjunto.

Para vuestra completa información, os hacemos llegar el enlace a la declaración institucional íntegra y a todas las noticias que resumen el posicionamiento del ICAM y las medidas adoptadas ante esta grave vulneración del derecho de defensa.

